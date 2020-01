Sarah Lopez opérée de la poitrine : premières images du résultat

À l'âge de 28 ans, Sarah Lopez a décidé d'opérer un changement radical dans sa vie. La candidate au casting de la prochaine saison des Anges révélait il y a quelques jours son intention de subir une réduction mammaire. "J'aimerais diminuer ma poitrine et qu'elle soit moins effet bimbo. J'en ai marre de cette poitrine", déclarait-elle sur ses réseaux sociaux. Samedi 18 janvier 2020, la jolie jeune femme a confirmé avoir subi l'opération, laquelle s'est très bien déroulée. Via sa story Instagram, Sarah Lopez dévoile le résultat. "Je me lève tout doucement. Vous ne pouvez pas voir grand chose mais regardez déjà de profil, c'est bien plus petit. C'est encore gonflé", explique-t-elle vêtue d'un large tee-shirt. Difficile encore de constater la différence, mais la chérie de Jonathan Matijas assure se sentir beaucoup mieux en dépit de la douleur toujours présente. "Mais c'est normal, aucune inquiétude à avoir", précise-t-elle.

Beaucoup plus sereine vis-à-vis de son physique, Sarah Lopez a par la suite partagé un long texte sur la plateforme sociale où elle revient en toute transparence sur ce qui l'a poussée en premier lieu à modifier sa poitrine naturelle, elle qui faisait au départ un bonnet A. "À 21 ans, j'ai pris la grande décision de me faire opérer. J'ai subi une augmentation mammaire pour me sentir plus femme. Avec la boule au ventre et le cerveau d'une petite nana qui sortait d'une adolescence faite de complexes, j'ai opté pour des maxi prothèses. J'ai, à l'époque, gagné un peu en assurance mais je n'ai jamais été sûre de moi. Jamais. Même si je l'ai exposée dans des décolletés vertigineux, ma poitrine n'était en fait qu'un moyen de camoufler mon manque de confiance en moi", reconnaît-t-elle.

Mais comme elle l'indique, cette fausse image qu'elle nourrissait a fini par ne plus coller avec sa personnalité : "Avec le temps qui passe, les idées plus claires, un regard plus positif sur moi-même, sur l'avenir et mon envie grandissante de devenir maman un jour, j'ai ressenti le besoin de retourner sur le billard pour une réduction mammaire, cette-fois." Sarah Lopez conclut en conseillant à ses followers de bien "réfléchir à chacun de (leurs) actes" : "Posez déjà un regard bienveillant sur vous avant de vouloir que celui des autres change. Apprenez à vous aimer. Rien n'est impossible."