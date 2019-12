Sarah Lopez, bientôt une nouvelle opération : elle dit tout !

Chassez le naturel et il revient au galop. Ce proverbe concerne la personnalité, mais pas seulement, de toute évidence. Nombreuses sont les candidates de télé-réalité à avoir succombé à la chirurgie esthétique à une époque, et en particulier à l'augmentation mammaire. Mais il semblerait que de plus en plus de jeunes femmes regrettent leur choix et décident de retirer leurs prothèses ou de les changer afin d'en avoir des plus petites. C'est le cas de Sarah Lopez. Le 21 décembre 2019, la jeune femme de 28 ans, que l'on retrouvera prochainement dans Les Anges 12 (NRJ12), a annoncé sur Snapchat qu'elle souhaitait retrouver une poitrine naturelle.

"J'aimerais diminuer ma poitrine et qu'elle soit moins effet Bimbo. J'en ai marre de cette poitrine. Je ne regrette pas de l'avoir fait en 2012. .(...) À l'époque, j'ai voulu un effet bimbo et maintenant je me rends compte que ça fait très très moche. Ça fait très longtemps que je m'en suis rendu compte, mais pour tout vous dire, j'ai la trouille. J'ai peur de passer au bloc. J'ai peur des cicatrices", a confié la petite amie de Jonathan Matijas. Sarah Lopez a ensuite précisé qu'elle ne gardait pas un très bon souvenir de sa première opération très douloureuse. Mais des fans l'ont rassurée en lui expliquant que la deuxième était moins éprouvante, notamment parce que la peau était plus "étirée". "Je veux un résultat plus naturel et beaucoup plus petit", a-t-elle conclu. On ne sait pas encore quand l'ancienne candidate de Secret Story repassera sur le billard. Elle a simplement annoncé que cela aurait lieu prochainement.

Récemment, c'est Fidji Ruiz qui tenait le même discours. La candidate de La Bataille des couples n'en pouvait plus de sa poitrine imposante et souhaitait la réduire. Elle avait dévoilé le résultat de sa chirurgie en septembre dernier. L'ex-candidate des Marseillais Kim Glow a suivi le même chemin. Elle est passée d'un bonnet E à un bonnet B ou un "petit C". "Mes prothèses étaient devenues trop grosses pour moi (plus la même mentalité qu'à 20 ans). Et j'avais mal après toutes ces années, c'était lourd", expliquait-elle fin novembre.