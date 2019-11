Kim Glow (Les Marseillais) s'offre une réduction mammaire : premières photos

La mode serait-elle désormais à la réduction mammaire ? Après Fidji de La Bataille des couples, c'est au tour d'une nouvelle candidate de télé-réalité de passer sur le billard pour cette opération. Jeudi 21 novembre 2019, l'ancienne star des Marseillais (W9) Kim Glow a dévoilé en vidéo, sur Instagram, qu'elle avait opté pour une poitrine naturelle.

"Ça fait tellement du bien de ne plus avoir de corps étranger en soi, j'ai hâte de voir", a confié la jeune femme de 34 ans à ses abonnés. Elle a ensuite dévoilé sa "nouvelle" poitrine, cachée par de nombreux bandages. "La douleur, je dirais que ça me brûle. Le cathéter me fait aussi mal. Je n'ai pas le droit de me lever jusqu'à demain. (...) Mon angoisse, c'est que les points craquent", a poursuivi Kim Glow.

Face aux nombreuses interrogations de ses abonnés, l'ancienne meilleure amie de Shanna Kress a organisé une session de questions/réponses. Nous avons donc appris qu'elle est passée d'un bonnet E à un bonnet B ou un "petit C". "Mes prothèses étaient devenues trop grosses pour moi (plus la même mentalité qu'à 20 ans). Et j'avais mal après toutes ces années, c'était lourd", a-t-elle répondu à un internaute qui la questionnait sur la raison qui l'avait poussée à faire une réduction mammaire. Elle a également subi un lifting mammaire car, après quinze années avec ses prothèses, sa peau s'était détendue.

Afin d'obtenir ce résultat, Kim Glow a déboursé 4 000 euros. Espérons pour elle qu'elle sera satisfaite. Pour le moment, elle ne pense qu'à la douleur qui la tiraille.