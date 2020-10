Shanna Kress sans enfant par choix : "Je me suis fait avorter plusieurs fois"

Shanna Kress revient de loin. Lors de la parution de son livre autobiographique, intitulé N'aie pas peur et paru le 5 février 2020 sur Amazon, l'ex candidate de télé-réalité évoquait ses nombreux traumatismes entre viol, maltraitance, tentatives de suicide... et avortements. En effet, Shanna aurait pu être maman depuis longtemps mais elle a choisi à plusieurs reprises de mettre un terme à sa grossesse. Des décisions difficiles qui ne sont pas toujours comprises. Lundi 26 octobre 2020, la jolie brune est d'ailleurs revenue sur le sujet via ses réseaux sociaux.

"J'entends toujours la même chose à mon sujet : 'A ton âge tu n'as toujours pas d'enfant', 'T'es toujours pas mariée !' Mais les gars, si j'avais envie d'être mariée et avoir des enfants, je l'aurais déjà fait. C'est un sujet sensible pour certains, mais je me suis fait avorter à plusieurs reprises car ce n'était pas le moment pour moi d'avoir des enfants. C'est par choix si je ne suis pas mariée et que je n'ai pas d'enfants ! Je n'ai pas encore rencontré la personne qui va me faire vibrer, en qui je peux faire confiance pour fonder une famille", a-t-elle indiqué.

Shanna Kress est même certaine aujourd'hui d'avoir fait les bons choix. Toujours célibataire, elle n'a aucun regret. "Je suis très épanouie et je le vis très bien. Au contraire, je profite. On a tous des ambitions différentes. Chacun vit sa vie comme il le décide. Ce n'est pas parce que j'ai dépassé la trentaine que je dois être avec quelqu'un", rappelle-t-elle.

Shanna Kress en froid avec Jessica Thivenin ?

Shanna Kress a également été contrainte de se justifier concernant un soit-disant clash avec Jessica Thivenin, la femme de son ex Thibault Garcia. La mère de Maylone aurait subtilement appelé Shanna à "construire sa vie" après avoir estimé que les critiques de la brune, sur les femmes qui se font opérer des fesses, lui étaient destinées. "Moi je me donne les moyens d'avoir quelque chose de bien naturellement. Je comprends qu'on soit complexée, mais si vous avez envie de refaire vos fesses sachez qu'il faut quand même les entretenir. Ça va ressembler à quoi dans dix ans ? Ça va tomber, ça va être dégueulasse ! Moi, j'aime pas du tout... Faites du sport les filles !", lançait Shanna le 24 octobre dernier.