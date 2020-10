Jessica Thivenin choquée : Thibault métamorphosé avec un nouveau look improbable

Thibault Garcia est un adepte du changement capillaire. Cheveux courts, rasés, bleus ou blonds, le candidat de télé-réalité et businessman se transforme très régulièrement pour le meilleur... et parfois pour le pire. Ce fut apparemment le cas dimanche 25 octobre 2020, aux yeux de sa femme Jessica Thivenin. La jolie blonde de 30 ans a eu la grande surprise de découvrir son homme complètement métamorphosé après une énième visite chez le coiffeur.

Via ses réseaux sociaux, Thibault s'est filmé en train de se présenter devant sa belle, et le résultat n'a pas eu l'effet escompté. "Haaan mais non ! Qu'est-ce-que t'as fait ?", s'est-elle écriée en le voyant. Et pour cause, le papa de Maylone a débarqué avec de longues nattes de part et d'autre de son crâne. Un look inspiré de celui de l'artiste américain Travis Scott. Sans filtre, Jessica Thivenin a confié ne pas du tout valider la nouvelle tête de son mari. "De tout ce que tu as fait, c'est le pire !", lui a-t-elle adressé, hilare.

Thibault Garcia méconnaissable

Si Thibault est de son côté plutôt satisfait de ses tresses, celles-ci lui ont d'ores et déjà causé du tort. "Il s'est passé un truc, c'est que ce matin j'ai déposé mon fils à la crèche avec une tête normale et quand je suis venu le chercher, la dame voulait pas me rendre mon fils, elle m'a dit 'mais qui êtes vous monsieur ?'", a-t-il fait savoir. "Heureusement que j'étais là", précise alors Jessica Thivenin encore amusée par la situation. Pendant deux semaines, Maylone et Jessica n'auront d'autre choix que de se faire à l'idée de ce look. "T'as pas l'impression d'avoir un nouvel homme tous les mois comme ça ? On renouvelle, tu me trompes avec moi-même !", a lâché Thibault, pour faire passer la pilule... Sur les réseaux sociaux, le nouveau look du jeune homme a bien sûr suscité de nombreuses réactions.