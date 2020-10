Jessica Thivenin et Thibault changent de coupe : "Tout le monde dit qu'on a pété un plomb"

Inutile pour Jessica Thivenin et Thibault Garcia de se déguiser pour Halloween. Leurs fans ont un peu l'impression de voir Travis Scott et Kylie Jenner en ce moment en regardant leurs vidéos sur Snapchat. Les deux candidats des Marseillais (W9) ont changé de style capillaire et on peut dire que ça fait beaucoup parler.

Le 25 octobre 2020, le papa de Maylone (1 an) a surpris tout le monde en dévoilant une nouvelle coiffure. De longues nattes de part et d'autre de son crâne qui n'ont pas fait l'unanimité, à commencer par Jessica Thivenin. "De tout ce que tu as fait, c'est le pire !", lui avait-elle lancé, hilare. Cela a malgré tout donné une idée à la belle blonde de 30 ans.

Elle aussi a souhaité s'amuser un peu comme son mari. Elle est donc allées chez le coiffeur le 27 octobre pour changer de tête. Après avoir dévoilé une photo de ses cheveux tressés, Jessica Thivenin a montré le résultat : des cheveux longs et légèrement ondulés. "Je trouve ça trop joli, ça fait du bien de changer un peu de tête", a-t-elle confié sur le chemin du retour. Si elle appréhendait la réaction de Thibault, elle a vite été rassurée. Le beau brun a même dit qu'elle ressemblait à Kylie Jenner avec sa nouvelle coupe et son fessier bien rebondi grâce à sa dernière opération.

Pétage de plomb capillaire pour Jessica et Thibault

"C'est juste l'histoire de quelques jours. J'avais envie de changer mais je ne voulais pas changer de couleur ni mettre d'extensions. (...) Je m'amuse avec une perruque du coup. Enfin une lace. C'est temporaire. Mon chéri s'amuse avec ses cheveux donc moi aussi j'ai envie de m'amuser avec mes cheveux de temps en temps. J'ai des personnes qui demandent pourquoi je n'avais pas essayé des cheveux bruns. A peine j'ai essayé plus foncé que ça n'allait pas. J'ai même essayé du rouge. Je suis restée dans le clair sinon ça ne me va avec mon teint", a-t-elle expliqué un peu plus tard dans la soirée. Afin d'appuyer ses propos, Jessica a partagé une photo sur laquelle elle apparaît avec les cheveux rouges.

Même si Jessica Thivenin n'a pas effectué un aussi gros changement que son mari, certains de ses abonnés ont jugé qu'elle avait aussi "pété un plomb capillairement". "On était en train de se poser une question avec mon mari. On s'est dit qu'on allait emmener Maylone chez le coiffeur. Mais on fait quelle couleur, verte ou bleue ? Je dis ça parce que tout le monde dit qu'on a pété un plomb capillairement parlant. C'est vrai, on s'occupe. Certains se demandent comment Maylone va être éduqué à cause de nos coupes de cheveux. L'éducation de notre fils n'a rien à voir avec notre coupe de cheveux. On s'amuse, on kiffe. Ne vous inquiétez pas pour notre fils", a-t-elle répondu. On imagine donc qu'ils ne tarderont pas à faire une nouvelle folie prochainement.