Jessica Thivenin opérée des fesses : nouvelles images de son "boule qui chamboule"

"Nouveau cul pour une nouvelle vie", s'amusait Jessica Thivenin il y a plusieurs jours lorsqu'elle constatait avec plaisir que les premiers résultats de son opération des fesses se révélaient enfin. Après avoir supporté le port d'une gaine pendant un mois ou encore d'être sortie en restaurant en restant allongée sur les banquettes, la jolie blonde peut enfin commencer à reprendre le cours de sa vie. Ce lundi 19 octobre 2020, c'est donc avec hâte qu'elle avait rendez-vous avec son chirurgien plastique pour un check-up. Un rendez-vous déterminant puisqu'il était censé faire état de sa nouvelle cambrure. C'est avec une joie non dissimulée que la jolie blonde de 30 ans a assuré que tout allait bien.

Mieux encore, elle peut enfin jouir de ses propres yeux de sa nouvelle silhouette. "Ça y est, on a regardé le résultat, trop contente", a-t-elle confié tout sourire sur Snapchat. Et d'en faire profiter ses followers : "Donc je vous montre parce que je vous ai tenu en haleine pendant un mois, j'attendais vraiment de passer ce cap donc c'est parti ! Regardez, j'ai des fesses !", s'est-elle extasiée en se filmant comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama.

Je suis tout en plastique !

Dans un esprit de transparence, Jessica Thivenin a ensuite laissé la parole à son chirurgien pour qu'il explique les étapes de sa métamorphose. "D'abord, on a bien bien creusé le bas du dos, après on a projeté les fesses et ensuite, de face, on a transféré la graisse (du ventre) sur les côtés (les hanches). Donc c'est trois en un", détaille-t-il, pas peu fier de son travail. "J'ai un boule qui chamboule !", se vante ensuite sa célèbre cliente.

La période de convalescence n'est toutefois pas encore terminée pour l'épouse de Thibault Garcia. Elle doit encore prendre quelques précautions avec ses nouvelles fesses, comme éviter de faire du sport encore plusieurs jours. "On est à J-30, on a passé le gros cap, je t'avais toujours dit qu'il y avait trois étapes, on a passé la deuxième étape et la troisième, c'est de progressivement retrouver ta vie normale, dans 10 jours."

Encore un peu de patience donc pour la Marseillaise qui compte continuer à faire confiance à son médecin, lequel l'a accompagné pour d'autres opérations. Car oui, Jessica n'en est pas à son premier passage sur le billard. En 2014, après le tournage des Marseillais à Rio, elle a souhaité faire refaire sa poitrine. Elle a également eu recours à des injections dans les lèvres et elle a refait son nez. Sans oublier son implant au menton, posé en 2018. "Je suis tout en plastique", assume-t-elle sans tabou.