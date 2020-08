Jessica Thivenin : Son incroyable évolution physique depuis ses débuts

Jessica Thivenin en a fait du chemin depuis qu'elle a été révélée dans Les Marseillais à Rio, en 2014. Elle a également beaucoup changé physiquement ces dernières années, notamment grâce à la chirurgie esthétique.

La vie de Jessica Thivenin a pris un autre tournant en 2014. La belle blonde de 30 ans s'est envolée pour Rio afin de vivre une aventure hors du commun avec les Marseillais. À l'époque, elle était en couple avec Julien Tanti et n'avait pas encore eu recours à la chirurgie esthétique. C'est donc une femme 100% naturelle que le public avait découverte sur W9. Mais, cette année-là, de nombreuses candidates de télé-réalité ont pris la décision de faire une augmentation mammaire. Adixia des Ch'tis par exemple a succombé à cette "mode". Nul doute que cela a donné envie à la maman de Maylone (bientôt 10 mois) de sauter le pas.

C'est en juin 2014 que Jessica Thivenin, qui avait un petit bonnet lors de sa participation aux Marseillais à Rio, a dévoilé sa nouvelle poitrine plus imposante à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Et elle ne s'est pas arrêtée à cette opération. L'épouse de Thibault Garcia n'a en effet jamais caché qu'elle avait eu recours à des injections dans les lèvres (l'une d'elles a viré à la catastrophe en 2019 d'ailleurs). Elle a également refait son nez en même temps que son cher et tendre et a mis un implant au menton en 2018. "Je suis hyper contente du résultat aujourd'hui, mais il a mis plus de six mois à se mettre en place. Ça a été des crises de pleurs, je ne voulais plus qu'on me regarde. Je me disais que je m'étais massacrée. Si j'étais restée comme ça, j'aurais bousillé ma vie. Je me détestais. Pendant plus de quatre mois, je ne voulais plus que mon chéri me regarde, ni qu'il me prenne en photo", confiait-elle à propos de cette dernière opération le 1er juin 2020, sur Snapchat, afin de mettre en garde les plus jeunes qui la suivent sur les conséquences possibles de la chirurgie esthétique.

Perte de poids et folie capillaire

Après sa grossesse, durant laquelle elle a pris tout juste 12 kilos, Jessica Thivenin n'a toutefois pas voulu céder à la facilité en faisant une liposuccion. Cette fois, elle a pris un coach sportif et des accessoires afin de faire du sport régulièrement. Et ses efforts ont vite payé comme elle l'a dévoilé sur ses réseaux sociaux.

Sans surprise, Jessica Thivenin n'est plus la même qu'il y a six ans entre ses opérations et le temps qui passe. Selon certains internautes, elle est beaucoup mieux aujourd'hui. Le fait qu'elle soit épanouie auprès de Thibault et de leur fils doit aussi y être pour quelque chose.

Mais s'il y est un détail qui n'a quasiment jamais changé chez Jessica Thivenin, ce sont ses cheveux. Lors de ses apparitions télévisées, elle a en effet toujours été blonde, les cheveux longs. Il n'y a qu'en septembre 2017 qu'elle a fait une petite folie en optant pour une couleur grise. Mais cela n'a pas duré bien longtemps.