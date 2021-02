Nabilla : Nouveau sac Hermès très rare et hors de prix, Thomas Vergara l'a gâtée !

Dimanche 14 février 2021, Nabilla et son mari Thomas Vergara ont célébré la Saint-Valentin en grande pompe ! Le couple star s'est octroyé quelques jours en famille à Paris, loin de Dubaï où ils sont installés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour la fête des amoureux, la maman du petit Milann (1 an) a été plus que gâtée !

Balade romantique et confinement à l'hôtel

Sur Snapchat, Nabilla partage son incroyable journée. "Mon petit mari m'a dit de me préparer, on va quelque part mais je ne sais pas du tout où il m'emmène. Il m'a dit que j'aurais deux surprises !", lance-t-elle en début de journée. Rapidement, le couple s'affiche lors d'une balade en bateau sur la Seine. Le Pont Alexandre III, la Tour Eiffel... Nabilla et Thomas Vergara vivent un moment magique. "C'est trop trop beau, c'est hyper romantique. Je suis trop contente, c'est trop beau !", confie la jolie brune.

Mais l'ancien candidat de télé-réalité ne s'arrête pas. De retour à l'hôtel, il demande à Nabilla de se confiner dans la salle de bain le temps de préparer la prochaine surprise. "Ça fait plus d'une heure que j'attends, ça commence à faire un petit peu long, lâche-t-elle, impatiente. J'ai envie de sortir, mais je ne peux pas. C'est pour ma surprise de Saint-Valentin donc c'est tout mignon."

L'attente en valait la peine : pétales de roses tout le long du couloir menant à un énorme bouquet de roses rouges en forme de coeur, ballons en forme de coeur rouge, bougies... une boîte en carton Hermès ainsi qu'un grand sac en carton de la même maison de luxe. La déco annonce la couleur ! Après un repas gastronomique – salade de homard et artichaut en entrée, son champagne rosé préféré –, Nabilla ouvre son premier cadeau et découvre une pochette à porter en bandoulière bleu ciel. "Magnifique, il est trop trop beau !", s'exclame-t-elle.

Un sac Hermès à plus de 65 000 euros pour Nabilla

Et de découvrir son deuxième cadeau, un sac Birkin cargo en tissus, avec des poches, sorti récemment d'après Nabilla et très difficile à avoir... et dont le prix est estimé à 80 000 dollars, soit plus de 65 000 euros ! "C'est une blague ! Regardez ce qu'il vient de m'offrir. Le sac de Cardi B, lâche-t-elle, émerveillée. Le Birkin cargo, il est introuvable. Le meilleur mari qui existe sur terre, mon dieu ! Ça c'est pour mettre le biberon, le Starbuck, il y en a deux sur terre. Il est incroyable ce sac ! Il est tellement stylé." Un sac qu'elle cherche depuis un an.

Ces belles surprises ont profondément ému Nabilla qui a tenu à faire une déclaration d'amour à son mari Thomas Vergara sur Snapchat. "Merci pour tout ce que tu fais toute l'année pour moi, merci d'être un papa exemplaire pour notre fils, tu t'occupes de lui tout le temps. Merci d'être l'homme que tu es depuis toutes ces années, tu es vraiment gentil, quelqu'un de bien et j'ai envie que toute la Terre le sache, lance-t-elle, les larmes aux yeux. C'est du matériel, ça me fait très plaisir. Mais rien que le repas, les pétales de roses qu'il a mis lui-même..."

Après son incroyable anniversaire, voilà la superbe Saint-Valentin de Nabilla...