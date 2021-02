Nabilla, son anniversaire démesuré : villa de luxe, plus de 1500 roses... Thomas a assuré !

Pour une belle surprise, c'est une belle surprise ! Ce vendredi 5 février 2021, Nabilla fête ses 29 ans et son mari Thomas Vergara a mis le paquet pour faire plaisir à sa moitié. Dans le plus grand secret, le jeune homme a organisé son anniversaire avec la complicité de Paul Duchemin et Akram. Sur ses réseaux sociaux, Nabilla a fait savoir qu'elle n'avait eu pour instruction que de préparer ses valises la veille du départ. Un gros casse-tête pour la belle brune qui a vraisemblablement eu du mal à ne prendre avec elle que le nécessaire.

"On est enfin en voiture, en route pour l'anniversaire de maman !", a déclaré avec soulagement Thomas Vergara dans la matinée, assis aux côtés de sa belle et de leur fils Milann (1 an) également du voyage. "Donc là, on est en direction de je ne sais pas où, comme c'est mon anniversaire aujourd'hui, Thomas m'a fait une surprise, il m'a dit de prendre une valise... J'en ai pris quatre", s'est amusée Nabilla qui a indiqué au passage qu'elle ne devait partir que pour deux jours. C'est après quelques heures de route seulement que la petite famille est arrivée au paradis. Littéralement.

En effet, comme l'a dévoilé l'ex-candidate de télé-réalité en vidéos, Thomas a sorti le grand jeu en privatisant une immense villa de luxe, dont la destination est toujours méconnue à l'heure où nous écrivons ces lignes. Nabilla nous invite alors à entrer en immersion dans ce lieu exceptionnel où elle bénéficie d'une piscine privée, à deux pas de la plage et de ses eaux turquoises. Rapidement, elle s'est mise en condition, c'est-à-dire dans un maillot de bain échancré hyper sexy épousant ses jolies formes. Elle était déjà prête à siroter le champagne apporté par Thomas.

Autre attention de taille de la part du beau brun : la livraison d'un incroyable bouquet de fleurs, composé de 1500 roses. Vu qu'une rose coûte en moyenne 3,50 euros en France, le bouquet pourrait avoir une valeur de... 5250 euros ! "Je n'ai jamais vu autant de fleurs de toute ma vie !", s'est exclamée Nabilla, sur un petit nuage, en découvrant cette surprise florale.