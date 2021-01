Nabilla Benattia : Des photos inédites de la naissance de Milann dévoilées

La vie de Nabilla Benattia a changé le 11 octobre 2020. Ce jour-là, son mari Thomas Vergara et elle ont accueilli leur premier enfant. Un petit garçon prénommé Milann. Et le 29 janvier, la belle brune de 28 ans était d'humeur nostalgique. Pour preuve, elle a partagé des photos inédites des premiers jours de son petit prince, sur Instagram.

Milann a déjà un an et Nabilla n'en revient pas. L'ancienne star de télé-réalité a l'impression qu'elle a accouché de son petit garçon il y a peu tant le temps passe vite. Une constatation qui l'a rendue quelque peu nostalgique. La jeune femme s'est donc replongée dans d'anciennes photos de son enfant. Et, comme à son habitude, elle n'a pas manqué de tout partager avec ses fans.

Nabilla a dévoilé un diaporama de photos. Sur la première, on peut découvrir une image récente de l'épouse de Thomas en train d'embrasser son fils qui est assis et fixe l'objectif. On peut ensuite la voir en vidéo sur son lit d'hôpital, juste après son accouchement. Allongée, elle donne le biberon à son bébé tandis que sa grand-mère Livia se tient auprès d'elle. Le trio a ensuite posé devant l'objectif.

La businesswoman a également révélé une photo de son fils Milann et elle, toujours à l'hôpital, puis de Thomas, Livia et sa maman Marie-Luce, en train de contempler le beau nourrisson. C'est ensuite une session de câlins, à la maison, avec maman et papa qui été mise en avant, des clichés de bébé Milann seul ou une fois de plus avec son arrière-grand-mère. Enfin, Nabilla s'est dévoilée enceinte. De quoi lui donner envie d'avoir un deuxième bébé ? Possible car elle n'a pas caché qu'elle souhaitait agrandir la famille. Etant donné qu'il y a un véritable baby-boom en ce moment, on se dit que c'est sans doute pour bientôt.