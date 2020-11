Nabilla et Thomas Vergara préparent leur mariage : grande annonce, un 2e bébé à venir !

Nabilla, enceinte, et Thomas Vergara se sont dit "oui" en mai 2019 à Londres, où ils vivaient avant de s'installer à Dubaï. Quelques mois plus tard, en octobre de la même année, leur petit Milann voyait le jour. Aujourd'hui, ils forment une adorable petite famille... que la jolie brune de 28 ans souhaite agrandir, après un grand mariage ! Confidences sur Snapchat ce vendredi 27 novembre 2020.

"On est en train d'organiser notre mariage. Je suis trop contente, que des bonnes nouvelles. Je suis trop heureuse, je ne peux pas trop vous en dire plus pour l'instant. Mais c'est que du bonheur, lâche Nabilla très enthousiaste. Vous savez qu'avec Thomas on s'est mariés en Angleterre avec uniquement deux personnes, nos deux mamans respectives. Et on a toujours voulu organiser notre mariage. J'étais enceinte de mon fils quand je me suis mariée. Après les choses se sont enchaînées, on a déménagé, il y a eu énormément de choses dans nos vies. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on organise ça."

Superstitieuse, l'ancienne candidate de télé-réalité explique qu'elle n'aime pas parler de ses projets de mariage par "peur du mauvais oeil et de ce qui peut se passer". Elle déroge alors aujourd'hui à la règle pour évoquer l'avancement des préparatifs, sans toutefois donner de détails. "Mais en tout cas, Thomas est l'homme de ma vie, je pense être la femme de sa vie. Donc on a vraiment envie de célébrer avec nos proches : ma grand-mère, mon papa, sa famille, nos amis...", conclut-elle à ce sujet.

Un deuxième bébé en route, un an après la naissance de Milann ?

Thomas et Nabilla Vergara sont concentrés sur leur grand mariage à venir, mais ils ont, jeudi 26 novembre 2020, pris le temps d'aller rencontrer le neveu de la belle. Liaam, le fils de Tarek Benattia, frère de Nabilla, et sa femme Camélia, est né le 11 novembre 2020. Et en prenant le petit être dans ses bras, Nabilla a eu des envies de bébé... "Elle n'arrête pas de me parler de nourrisson, lâche Thomas Vergara, toujours sur Snapchat ce vendredi 27 novembre 2020. Elle dit que ça lui manque, qu'elle veut refaire un bébé... Alors que quand elle avait accouché de Milann, elle avait dit pas avant cinq ans ! Notre fils a tout juste un an, on attend deux, trois ans, c'est bien !"

De son côté, la jeune maman est partagée. "C'est vrai j'avais dit pas avant cinq ans. Avec mon frère on a quatre ans d'écart. J'essaye de me raisonner. D'un côté j'ai trop envie, et de l'autre je me demande si je suis vraiment prête à avoir deux enfants", confie Nabilla qui concède qu'il est pour elle "encore trop tôt". Il faut dire qu'un argument pèse lourd dans la balance : la grossesse. "Ce n'est pas facile d'être enceinte. C'est chaud, c'est très long... Mais c'est la plus belle expérience au monde, poursuit-elle. Ça n'a pas de prix, c'est magique. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, ce n'est pas forcément facile. Mais la récompense est tellement belle."

Après le deuxième mariage de Nabilla et Thomas, dont la date n'a pas été révélée, Milann pourrait bien devenir grand frère...