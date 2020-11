Tarek Benattia papa : 1re photo et prénom dévoilé, une orthographe particulière...

Le 11 novembre 2020, Camélia et son mari Tarek Benattia sont devenus parents pour la première fois. Le couple a accueilli un petit garçon et c'est Nabilla , la grande soeur du jeune homme, qui a été la première à l'annoncer. Mais quelques heures plus tard, les présentations officielles avec le bambin ont été faites.

Sur Instagram, Camélia et Tarek ont partagé de premières photos de leur fils depuis la maternité et ont révélé son beau prénom. "Le 11.11.20 à 7H57 notre fils Liaam 3kg730 est né. Quel mot serait assez fort pour décrire comment tu as comblé mon coeur d'amour. Je me demande encore comment j'ai fait pour vivre sans toi, tu as donné un sens à ma vie mon fils. Ton papa m'a soutenue durant toute ma grossesse et mon accouchement tu as fait de nous une famille, nous sommes désormais trois pour le meilleure et pour le pire", a écrit avec émotion la jeune maman.

De son côté, Tarek a fait savoir que l'accouchement n'avait pas été des plus simples mais que, bien heureusement, le petit Liaam était arrivé en pleine forme. "Liaam Aujourd'hui ça fait déjà un jour que tu es née et je suis comblé d'amour avec ta maman si tu savais... Tu as ramené à ma vie la chose qu'il me manquait, un fils. Je serais toujours là pour toi, même au péril de ma vie sache-le, tu es ma plus belle réussite et tu as donné un sens à ma vie. Maman s'est battue pour te mettre au monde mais maintenant tu es là, un petit ange auprès de nous."