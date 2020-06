Camélia Benattia enceinte : sa première grossesse a viré au drame, révélations

Tarek Benattia et son épouse Camélia vont bientôt devenir parents ! Le 31 mai 2020, sur Instagram, le petit frère de Nabilla a annoncé la bonne nouvelle en partageant la photo d'une échographie. Mais, comme on vient de l'apprendre, le couple a eu du mal à se réjouir au départ. Explications.

"Merci pour tous vos messages. Je crois que je commence à devenir madame patate de jour en jour, mais c'est la plus belle chose", a écrit Camélia sur Instagram le 3 juin 2020 en publiant deux photos d'elle sur le réseau social. Enceinte de 4 mois, elle dévoile ainsi pour la première fois son ventre déjà très arrondi.

Mais c'est sur Snapchat qu'elle a fait des confidences touchantes. "On a déjà eu des antécédents. On s'est marié en mai 2017 et en août 2017 je suis tombée enceinte. Je l'avais dit à Tarek, on était apeuré, car on venait de se marier. J'avais 19 ans, il en avait 20. Tarek avait même pleuré", a-t-elle tout d'abord raconté avant de dévoiler un drame que le couple a vécu. "On est allé voir le gynécologue et il nous a donné une date de fin de grossesse, mais après l'examen, il ma dit d'aller aux urgences, car je pouvais faire une hémorragie interne", a-t-elle raconté. À l'époque, Camélia Benattia a fait une grossesse extra-utérine (l'ovule se loge dans une des trompes, ce qui est très dangereux pour la santé). Réalisant qu'on "peut vraiment en mourir", elle est donc allée aux urgences avec son mari, on lui a fait une piqûre et "c'était parti".

"On est très croyants donc on s'est dit que ce n'était pas notre moment. On était un peu soulagés et tristes", a-t-elle poursuivi.

Cette grossesse est donc la deuxième pour Camélia Benattia. Et à cause de cette précédente et triste expérience, le couple a préféré ne pas se réjouir tout de suite lorsque la jeune est retombée enceinte : "On ne voulait pas sauter de joie." Ce qui peut se comprendre. La suite, heureusement, s'est bien passée. Le couple a vu le bébé sur l'échographie, a entendu son coeur et est aujourd'hui aux anges.