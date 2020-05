Nabilla bientôt tata : son frère Tarek attend son premier enfant

Le 11 octobre 2019, Nabilla Benattia et son mari Thomas Vergara ont vécu l'un des plus beaux jours de leur vie : leur fils Milann est né et fait leur plus grand bonheur depuis. A présent, c'est au tour du petit frère de la belle brune de (bientôt) découvrir les joies du pouponnage.

En effet, Tarek Benattia et son épouse Camélia vont bientôt devenir parents ! Sur Instagram ce dimanche 31 mai 2020, le couple a annoncé l'heureuse nouvelle en partageant la photo d'une échographie. "J'ai l'immense joie de vous annoncer que ma femme et moi attendons notre premier enfant. Encore du mal à me rendre compte que dans quelques mois nous serons trois mais le bonheur est déjà là ! Hâte de devenir papa, merci mon Dieu", a légendé le jeune homme tout juste âgé de 23 ans.

De son côté, sa jolie compagne s'est elle aussi montrée reconnaissante de la chance qu'elle avait d'être enceinte. Sous la même photo, elle écrit : "Après 4 ans de relation, un mariage et un déménagement à l'autre bout du monde, nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons notre premier enfant, c'est très bizarre d'écrire cette phrase et je pense qu'aucun de nous deux ne réalise encore réellement, mais notre petite famille va s'agrandir et faire place à un cadeau de Dieu pour notre plus grand bonheur. (...) Je remercie Dieu de me donner la chance de porter la vie, le fruit de notre amour." En guise de conclusion, Camélia précise qu'elle devrait donner naissance "dans cinq mois".

Voilà donc quatre mois que la jeune femme garde secret l'annonce de sa grossesse. Toutefois, certains internautes se posaient la question depuis quelque temps maintenant. D'ordinaire pudique sur ses réseaux sociaux, la compagne de Tarek l'était davantage ces derniers temps et faisait tout pour camoufler son ventre sur ses photos. C'est donc sans doute avec un certain soulagement que les amoureux ont pu lever le voile sur ce nouveau chapitre qu'ils s'apprêtent à vivre.



Félicitations aux futurs parents !