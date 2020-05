Nabilla : Le lit en marbre au prix exorbitant de Milann est déjà hors d'usage !

Bientôt une maison à Miami, une Lamborghini achetée récemment, une collection hallucinante de sacs Hermès, de multiples accessoires Louis Vuitton, une maison de rêve à Dubaï... Nabilla a réussi sa vie et peut largement se permettre de se faire plaisir ainsi qu'à son entourage. La jeune femme de 28 ans, qui ne cache pas aimer le luxe, a choisi d'offrir ce qu'il y a de mieux à son fils. C'est la raison pour laquelle l'adorable Milann (7 mois) a eu droit depuis sa naissance à un lit... en marbre. Malheureusement, celui-ci est déjà trop dangereux pour lui et elle compte s'en séparer.

Mercredi 27 mai 2020, sur Snapchat, l'épouse de Thomas Vergara a publié des vidéos de son fils dans son lit et comme on peut le constater, celui-ci n'est plus adapté à son âge. Il faut dire que Milann se tient debout à présent ! Nabilla confirme : "C'est la fin du beau lit en marbre parce que ça devient beaucoup trop dangereux. Ce n'est plus possible, à peine je tourne la tête qu'il peut se mettre debout. La hauteur du lit n'est à présent pas assez conséquente. Bah voilà, ça a duré sept mois."

Avant de s'en séparer, Nabilla a dévoilé que le lit était fabriqué par la marque Aristot et aux mamans qui souhaiteraient acheter le même modèle que celui de Milann, la femme d'affaires prévient : "Il est très cher pour ce que c'est mais il est super beau."

Après quelques recherches, le lit en marbre de Milann serait commercialisé à un prix de base d'environ 1300 euros. Il est customisable (on peut par exemple y faire inscrire un mot, une phrase...) et demande pas moins de deux semaines de design et encore deux semaines de production.