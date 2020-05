Nabilla très énervée : sa maison a été vendue à un autre !

Lors d'un récent voyage à Los Angeles, Nabilla et Thomas Vergara ont visité de nombreuses maisons luxueuses. Le couple ne cachait pas envisager de vivre une partie de l'année à Dubaï et l'autre partie aux Etats-Unis. Malheureusement, Nabilla a été doublée par un Américain qui a acheté la maison de ses rêves.

Mardi 26 mai 2020, la maman de Milann (7 mois) a fait part de sa déception sur Snapchat. "J'avais trouvé une maison magnifique, j'avais décidé de l'acheter. Entre-temps il fallait faire des papiers, entre-temps il y a eu le coronavirus et entre-temps un Américain a décidé d'acheter ma maison. Comme il était américain, il avait beaucoup moins de papiers à faire. Et moi, comme je n'ai pas pu aller à Los Angeles, je devais y aller le mois dernier, je devais ensuite y aller là et au final je ne sais pas quand je vais pouvoir m'y rendre... Bref, ma maison a été vendue. Je suis grave vénère", a-t-elle déclaré.

Malgré tout, Nabilla n'a pas envie de se laisser abattre et a pris une grande décision avec Thomas : "On en a parlé toute la nuit avec mon mari, franchement je n'ai pas dormi. Avec le décalage horaire j'ai reçu le mail vers 3h du matin, ça m'a fait un choc et j'ai rendu fou mon mari avec ça. Mais c'est un mal pour un bien, on va acheter à un autre endroit. On va acheter là où nous nous sommes rencontrés. On a commencé un peu à regarder." Les fans du couple le savent, c'est à Miami lors du tournage des Anges de la télé-réalité (NRJ12), en 2013, qu'il se sont rencontrés et sont tombés amoureux. Ce n'est donc plus en Californie mais en Floride que le couple cherche sa future maison.

"C'est le destin, ce n'est pas bien grave. Aux Etats-Unis il n'y a que ça, des maisons à vendre ! Et là j'ai tous mes papiers je n'ai donc plus qu'à y aller, acheter et prendre mes clés !", a conclu la jeune femme de 28 ans.