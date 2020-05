Nabilla Benattia "au bout" : la bêtise de son fils Milann

Entre parents, c'est parfois faire face à des imprévus et Nabilla Benattia l'a bien compris. Ce mardi 19 mai 2020, l'ancienne candidate de télé-réalité a révélé sur Snapchat une petite bêtise de son fils Milann (7 mois).

La belle brune de 28 ans a tout d'abord dévoilé que son mari Thomas Vergara venait de faire une toilette à leur fils. Malheureusement, la prunelle de ses yeux n'est pas restée propre bien longtemps. Nabilla Benattia lui a donné sa purée de légumes par la suite. Et, alors qu'elle ne s'y attendait pas, Milann a tenté de prendre l'assiette et s'est mis plein de purée sur le visage et sur le corps. "J'étais en train de lui donner de la purée de carottes que j'avais gentiment préparée et voilà où on en est. Tu n'as pas le droit de toucher l'assiette", a lancé la jeune maman. Et de préciser qu'elle était "à bout". Mais une fois la douche du petit faite, tout était oublié.

Ce n'est pas la première fois que Nabilla raconte une petite bêtise de Milann. Le mardi 14 avril 2020, la jeune femme avait révélé que son fils réussissait désormais à prendre des objets. "Ce matin, au petit déjeuner, je l'avais sur les genoux. Je n'avais rien de chaud proche de lui, mais j'avais ce que j'étais en train de manger près de moi et il l'a tiré d'un coup. Donc, on en avait plein partout tous les deux. Il a fait ça tellement rapidement que je ne l'ai pas vu faire. Il va vraiment falloir faire gaffe", avait-elle ensuite confié. Et de préciser que Thomas Vergara et elle allaient devoir redoubler de vigilance.