Nabilla Benattia maman : la première bêtise de Milann

Comme en France, les résidents de Dubaï sont confiné, afin d'endiguer la propagation du coronavirus. Nabilla Benattia doit donc rester à son domicile avec son époux Thomas Vergara et leur fils Milann (né le 11 octobre 2019). Mais elle partage toujours autant son quotidien avec ses fans sur les réseaux sociaux, l'occasion de découvrir la première bêtise (involontaire) de son bébé.

Ce mardi 14 avril 2020, Nabilla a révélé que son fils réussissait désormais à prendre des objets. La belle brune de 28 ans doit donc redoubler de vigilance afin que Milann ne fasse pas de bêtises. Mais il est parfois difficile de réagir à temps, la jeune maman peut en témoigner. "On est dans la période où il attrape tout. Genre ce matin au petit déjeuner je l'avais sur les genoux. Je n'avais rien de chaud proche de lui, mais j'avais ce que j'étais en train de manger près de moi et il l'a tiré d'un coup. Donc on en avait plein partout tous les deux. Il a fait ça tellement rapidement que je ne l'ai pas vu faire. Il va vraiment falloir faire gaffe", a confié l'épouse de Thomas Vergara.

Nabilla a ensuite précisé que son mari et elle en apprenait tous les jours, car Milann ne cessait d'évoluer. Son bébé réussit également à rouler. Quand il arrive que l'ancienne star de télé-réalité pose son fils à ses côtés sur le canapé, elle prend donc bien soin de l'entourer de coussins afin qu'aucun accident ne se produise. "Je fais très attention", a-t-elle conclu. Rendez-vous dans quelques mois quand la merveille fera ses premiers pas, il devrait faire courir ses parents.