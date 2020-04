Nabilla fête les 6 mois de Milann, sous le signe de la gourmandise

Il y a six mois, Nabilla donnait naissance à son premier enfant. Un mignon petit garçon prénommé Milann, fruit de ses amours avec son mari Thomas Vergara. Actuellement confinée à Dubaï avec sa famille, la jeune femme n'a pas manqué de célébrer cette date très importante, les six mois de son bébé. Habillé "comme un grand" pour ce grand jour, le mignon petit garçon porte un jean pour la première fois. En story Instagram, Nabilla filme son fils et déclare : "Regardez comme c'est trop chou, c'est son premier jean. Eh oui, t'as 6 mois aujourd'hui, maintenant tu peux t'habiller comme les grands."

Un peu plus tard dans la journée, les parents de Milann n'ont pas oublié de marquer le coup avec un énorme gâteau aux fruits rouges. Sur la pâtisserie est inscrit, à la crème, "Milann 11/04/2020". Les délicieuses mignardises qui l'accompagnaient n'ont pas fait long feu entre les mains de Thomas et Nabilla. Amusé, le jeune papa indique en story : "Y avait plein de petits gâteaux, il n'y en a plus. C'est passé dans...", dit-il filmant ensuite Nabilla, une sucrerie encore à la main, en guise de chute. La maman ajoute : "Bah du coup Milann est en train de dormir..."

Pour immortaliser cette journée, Nabilla a publié une photographie de son fils sur Instagram à côté de son gâteau (encore intact). En légende, elle écrit : "Aujourd'hui mon bébé a 6 mois et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je suis une maman comblée." Une journée placée sous le signe de la gourmandise, vilain (et mignon) petit défaut des deux amoureux.