Nabilla rapatriée à Dubaï, son fils Milann obligé de porter un masque

Lundi 16 mars 2020, nous vous annoncions l'annulation du tournage de Love Island en raison de l'épidémie de coronavirus. Une information confirmée dans la foulée par un communiqué officiel envoyé par Amazon Prime, la plateforme à l'origine du programme. "À la suite de l'annonce par le président d'Afrique du Sud de 'l'état d'urgence', la production Amazon Studios de Love Island France (tournée près du Cap) a été interrompue plus tôt que prévu. La santé et la sécurité de l'équipe de production, des Islanders et de toutes les personnes impliquées est notre plus grande priorité", a-t-il été indiqué. Ainsi, les candidats, la production, mais aussi Nabilla ont dû être rapatriés chez eux, c'est-à-dire à Dubaï pour la jeune maman de 28 ans.

Aussitôt faite l'annonce de l'état d'urgence, sa petite famille, Thomas Vergara et leur fils Milann, se sont rendus à l'aéroport. Via ses story Instagram, Nabilla a promis à ses followers de prendre la parole plus tard à ce sujet, elle qui doit très certainement être attristée par la situation. Il faut dire qu'elle endossait là le rôle d'animatrice pour la première fois après des années à avoir été elle-même candidate de ce genre d'émissions romantiques. Mais impossible d'échapper aux mesures prises par la majorité des gouvernements du monde, où le confinement est de rigueur. Si elle attend encore pour s'expliquer auprès de sa communauté, Nabilla n'en oublie pas pour autant de multiplier des clichés ou vidéos sur ses réseaux. Une en particulier a retenu l'attention puisque Milann y était mis en vedette, portant un masque. Qu'on se rassure, le nourrisson de 5 mois va très bien, la jeune femme a simplement voulu lui éviter d'"attraper des microbes" durant le vol. D'ailleurs, elle et Thomas ont également suivi ce principe en se couvrant le visage.

Pour rappelle, le tournage de Love Island devait originellement se tenir jusqu'au 29 mars prochain, mais vu le climat actuel, il n'y a aucune assurance qu'il reprenne un jour. Ce programme est loin d'être le seul à être perturbé par le coronavirus. Les séries phares de TF1 et France Télévisions ont elles aussi été interrompues pour une durée indéterminée, dont Demain nous appartient, mais aussi Plus belle la vie. Sans oublier les émissions télé comme Touche pas à mon poste ou encore Télématin, également déprogrammées.