Nabilla pleine de boutons : sa vidéo hilarante pendant le confinement

Toutes les vidéos de Nabilla Vergara sont scrutées dans le moindre détail par ses millions d'admirateurs qui les regardent, parfois, avec un oeil un peu trop critique.

Mercredi 1er avril 2020, la jeune femme de 28 ans s(est filmée dans sa maison de Dubaï, en train de préparer un plat, et les commentaires sur son visage n'ont pas tardé à fuser. Intrigués et pensant déceler un changement, certains n'ont pas hésité à lui demander si elle avait une nouvelle fois retouché son visage. Des commentaires dont Nabilla a rapidement eu connaissance et qui n'ont pas manqué de la faire rire. Du tac au tac, elle a répondu.

"C'est marrant, parce qu'à chaque fois que je mets un filtre sur Insta story, il y a des gens sur Twitter qui me disent : 'Mais qu'est ce que tu as refait ?' Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?!! On est en confinement les gars ! La seule chose que je fasse, c'est des boutons, vous voyez. Plein, plein, plein, comme quand j'étais enceinte", s'est-elle défendue, en proposant un zoom sur un bouton. Nabilla Vergara semble très bien dissimulé les autres.

La maman de Milann, 5 mois, a également confié à ses admirateurs qu'elle prend du poids en ce confinement. "A force de rester confinée comme ça, je vais avoir un deuxième bébé. C'est un truc de fou. Mon fils n'a même pas 6 mois, ça y est, je vais en avoir deux", a-t-elle confié.

Un peu plus tôt dans la journée, la femme de Thomas Vergara avait publié une photo d'elle prise dans le même haut que celui de ses vidéos. La jeune maman, stylée devant sa fameuse Lamborghini fraîchement achetée, affichait un ventre extrêmement plat. Sa prise de poids semble tout aussi relative que ses boutons...