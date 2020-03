Nabilla : Un nouveau projet pharaonique mais "trop risqué" pour Milann

La vie continue, malgré le confinement. Sur Snapchat, Nabilla Benattia continue à partager son quotidien avec ses fans. Et ce jeudi 26 mars 2020, elle a révélé le prochain gros projet que Thomas Vergara et elle avaient.

La maman de Milann (5 mois) et son époux se sentent bien à Dubaï. Pour l'heure, ils ne se voient pas vivre ailleurs. Le couple, qui s'est connu en 2013 lors du tournage des Anges 5 (émission actuellement rediffusée sur NRJ12), a donc prévu d'entreprendre des travaux dans la maison qu'ils ont achetée afin d'y être encore mieux. "Hier, on a eu rendez-vous avec l'architecte. Elle est tellement douée. (...) On a pas mal discuté. Elle m'a demandé les plans de la maison. Elle va nous faire des simulations pour nous montrer comment ça va être. (...) On va tout casser. On va faire un seul immense dressing, la salle de bain on va la casser aussi. Ça va être une salle de bain directement dans la chambre. On va refaire toute la terrasse, on va agrandir la piscine. On va faire une cuisine américaine. (...) On va faire plein de trucs", a tout d'abord confié Nabilla Benattia.

Elle a vite précisé que les travaux ne commenceraient qu'une fois que le coronavirus ne sévira plus dans le monde, car ils ne veulent pas prendre le risque de faire venir des ouvriers chez eux. Mais pour réaliser ce nouveau rêve, la belle brune de 28 ans et Thomas Vergara devront déménager pendant quelques mois. "La dame a dit que quand on commencerait les travaux, qui dureraient 3 ou 4 mois, il faudrait qu'on déménage. Elle nous a dit qu'avec le petit, il y aurait trop de poussières. Que c'était trop risqué. Il faudra donc qu'on quitte notre maison. On prendra un Airbnb par exemple à Dubaï et on viendra surveiller ce qu'il se passe", a poursuivi Nabilla.

Malgré ça crainte que quelque chose se passe mal, la jeune maman est très heureuse de pouvoir faire des modifications dans son nid douillet. "C'est notre maison et peut-être celle d'un autre enfant plus tard. Je veux un deuxième enfant. Je me dis que sans mon frère [Tarek, NDLR], je ne serais pas pareil. J'ai envie d'un autre enfant, mais pas tout de suite", a-t-elle conclu.