Nabilla dévoile une photo de Thomas petit, la ressemblance frappante avec Milann

Cette période de confinement promet de découvrir quelques petite pépites. Nabilla a commencé dès ce dimanche 22 mars 2020. La jolie brune de 28 est tombée sur une photo de son mari Thomas Vergara étant enfant. Elle n'a évidemment pas pu s'empêcher de la partager sur ses réseaux sociaux. Sur le cliché, le papa de Milann (cinq mois) y semble être âgé d'une petite dizaine d'année. La coupe au bol, il prend la pause et esquisse un timide sourire. Il s'agit là probablement d'une photo de classe. Un souvenir qui a complètement fait craquer Nabilla. "Oh My God, mon mari, je fonds !", a-t-elle légendé via sa story. Aujourd'hui, Thomas Vergara a laissé tombé la frange et sa couleur à la limite du blond pour une coupe plus adapté à sa personnalité, arborant également au passage une barbe bien fournie. Mais la photo souvenir laisse d'ores et déjà apercevoir une forte ressemblance entre lui et son jeune fils.

Vous l'aurez compris, Nabilla a du temps pour fouiller dans les archives de son couple. L'ancienne candidate de télé-réalité aura elle-même l'occasion de faire un saut dans le temps dès ce lundi 23 mars. En effet, la chaîne NRJ12 a décidé de déprogrammer la nouvelle saison des Anges au profit de l'édition de 2013, à laquelle elle a participé. C'est d'ailleurs lors du tournage en Floride qu'elle a justement rencontré l'homme de sa vie, Thomas.

Au casting figuraient également à l'époque Amélie Neten , Capucine Anav, Aurélie Dotremont ou encore Samir Benzema. Les téléspectateurs auront donc une fois de plus l'occasion de découvrir la fameuse séquence du "Nan mais allô quoi", qui a rendu célèbre la jeune femme devenue maman. Sauf que ce n'est pas pour lui plaire. "Vous n'allez pas remettre la saison des Anges 5 ? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Avec mes cheveux de mercredi de la famille Adams et mes sourcils en virgule. Je vous en supplie ne faites pas ça. Heureusement que mon fils est petit, il ne comprend rien", déclarait-elle quelque peu dégoûtée sur Snapchat.