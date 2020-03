Nabilla Benattia et Thomas Vergara malades : "On a fait que vomir"

La journée du 11 mars 2020 n'a pas été idyllique pour Nabilla Benattia et Thomas Vergara. Les parents de Milann (5 mois) sont actuellement en Afrique du Sud, car la belle brune de 28 ans est en plein tournage de l'émission Love Island, qu'elle présente. Et hier, ils ont semble-t-il mangé quelque chose qui n'est pas du tout passé.

"On n'a pas snapé hier parce qu'on a eu une petite intoxication alimentaire. On a mangé des fruits de mer ou de la viande... On ne sait pas trop d'où ça vient. Du coup, on n'a pas bougé de la journée hier. On a fait que vomir, c'était horrible. Heureusement que la nanny était là pour notre fils. On était tous les deux dans un état déplorable", a confié Nabilla dans un premier temps sur Snapchat, le 12 mars.

Elle a ensuite expliqué qu'un médecin était venu en urgence afin de les ausculter. "On a pris des cachets. On s'est demandé si on avait attrapé un virus, on avait de la fièvre aussi, mais finalement, ça va mieux. (...) On a dû vomir une vingtaine de fois, on était fatigué, on n'en pouvait plus", a conclu Nabilla Benattia. De son côté, Thomas a confié qu'habituellement, ils ne mangeaient jamais de fruits de mer. Mais ils se sont laissés tenter et l'ont bien vite regretté. "Je n'ai jamais eu ça de ma vie. (...) Ça a mis dix ou douze heures avant de venir. À un moment, j'ai cru qu'on avait le coronavirus. (...) On avait des frissons, une montée de fièvre... Je n'ai jamais eu ça de ma vie", a-t-il précisé. Une supposition qui a angoissé son épouse : "Je me suis dit qu'on allait nous mettre en quarantaine."

Fort heureusement, Nabilla Benattia et Thomas Vergara vont mieux aujourd'hui. Ils ont donc repris le contrôle de leur compte Snapchat afin de partager leur quotidien avec leurs abonnés.