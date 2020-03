Les Anges 12 déprogrammée : la saison 5 en remplacement, Nabilla dégoûtée

Triste nouvelle pour les fans de télé-réalité qui suivaient la saison 12 des Anges, sur NRJ12. Le coronavirus se propageant de plus en plus, Emmanuel Macron a appelé les Français à ne se déplacer que lorsque c'est absolument nécessaire. Les personnes chargées de livrer le montage des Anges ne pouvant plus se rendre sur leur lieu de travail, les épisodes ne pourront être livrés. À partir de lundi, la chaîne de la TNT cessera donc de diffuser la saison 12 et mettra à l'antenne la saison 5 tournée en Floride et à laquelle ont participé Nabilla Benattia, Amélie Neten, Thomas Vergara, Capucine Anav, Samir Benzema, Aurélie Dotremont, Benjamin Machet, Marie Parmentier, Alban Bartoli, Maude Harcheb, Michael Essouong, Frédérique Brugiroux, Vanessa Lawrens, Geoffrey Crousillat, Marie Garet et Marc (La Belle et ses Princes). Les téléspectateurs auront donc une fois de plus l'occasion de découvrir la fameuse séquence du "Nan mais allô quoi", qui a rendu la jolie brune célèbre.

Nabilla Benattia a d'ailleurs réagi à cette rediffusion sur Snapchat, mercredi 18 mars 2020. "Vous n'allez pas remettre la saison des Anges 5 ? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Avec mes cheveux de mercredi de la famille Addams et mes sourcils en virgule. Je vous en supplie ne faites pas ça. Heureusement que mon fils est petit, il ne comprend rien", a lancé, hilare, la maman de Milann (5 mois). De son côté, le parrain des candidats Fabrice Sopoglian a écrit sur Instagram : "Triste nouvelle pour #lesanges12 @nrj12lachaine a décidé d'arrêter dès vendredi la diffusion de l'actuelle saison des Anges 12, faute de livraison dans les temps des épisodes, face à la situation actuelle du coronavirus. Mais on revient en rediffusion dès lundi avec la saison 5, celle avec @kimkardashian @nabilla. #NonMaisAlloQuoi."