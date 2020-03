Nabilla Benattia : Son dernier achat de luxe au prix mirobolant

Coup dur et déception pour Nabilla Benattia. Alors qu'elle était en Afrique du Sud pour le tournage de Love Island, diffusé sur Amazon Prime, la jeune femme de 28 ans qui présentait le programme a été contrainte de retourner à Dubaï, à cause de la propagation de l'épidémie du coronavirus. Le programme a donc été annulé. Très vite, l'épouse de Thomas Vergara a donné de ses nouvelles sur Snapchat. Ses abonnés ont donc découvert qu'elle s'était consolée avec un bel achat.

Arrivées à Dubaï mardi 17 mars, Nabilla et sa jolie famille avaient pour projet d'aller faire des courses afin de remplir leur frigo. Et, sur le chemin... la maman de Milann (5 mois) s'est arrêtée pour acheter une voiture. "Je suis en train de regarder les modèles. Je ne sais pas trop quel modèle je vais prendre. (...) Il y a en a une que j'aime beaucoup. C'est une voiture trop belle, de 2020", a-t-elle expliqué avant de montrer différents modèles de voitures de luxe. Finalement, c'est pour une Lamborghini qu'elle a craqué, comme on a pu le découvrir sur le contrat de vente qu'elle a dévoilé. Il s'agit du modèle Urus 2020 dont le prix varie entre 200 000 et 500 000 euros, de couleur grise.

Une fois sa voiture achetée, Nabilla, son mari et son fils sont finalement rentrés chez eux. "On devait faire des courses, mais on ne va pas y aller. Mon fils a un peu de fièvre. Le médecin est venu, apparemment c'est dû au voyage. On espère que ça va aller. On va rester tous les trois à la maison. (...) Ce matin, ça allait, mais tout à l'heure, il a commencé à avoir de la fièvre. Du coup, on était inquiet. Le médecin a donné des médicaments à mon fils, ça m'angoisse un peu. J'essaie de ne pas le montrer", a-t-elle expliqué. Espérons que Milann ira vite mieux !