Nabilla et Thomas, leur premier baiser : grosse révélation sept ans plus tard

Lundi 23 mars 2020, NRJ12 a décidé de déprogrammer la saison 12 des Anges de la télé-réalité au profit de l'édition de 2013 avec au casting des candidats emblématiques, tels que Aurélie Dotremont, Amélie Neten, Capucine Anav, mais surtout le couple formé par Thomas Vergara et Nabilla. Si, au départ, la nouvelle ne l'a pas franchement emballé, la jolie brune de 28 ans s'amuse aujourd'hui des premiers épisodes diffusés.

Sur Snapchat, elle est revenue avec émotion sur cette période qui a littéralement bouleversé sa vie. "C'est vrai que ça me fait un peu bizarre de revoir tout ça, c'est assez étrange. C'est là où j'ai rencontré mon mari, c'est là où tout a basculé pour moi, en amour, en professionnel, en tout. Ma vie a changé. Par la suite, ça a été très positif, très négatif et puis re très positif, mais bon, c'est l'histoire de la vie de tout le monde, il y a des hauts et des bas", constate-t-elle. Ce retour dans le passé est également l'occasion pour Nabilla de faire le bilan de sa carrière, et elle n'en est pas peu fière. "Si c'était à refaire, je le referais parce que ça fait partie de moi. Je suis très émue forcément et je me dis que j'ai fait beaucoup de chemin. (...) Faut dire que j'avais 20 ans, j'ai rencontré mon mari, j'avais 20 ans, et maintenant, j'en ai 28. C'est ma plus belle relation, mais c'est vrai que le temps passe hyper vite, en fait, je suis en couple depuis mes 20 ans", réalise-t-elle en ne pouvant s'empêcher de rire.

Notre premier bisous était en off

Plus tard, au côté de Thomas Vergara, elle évoque les débuts de leur relation et surtout leur premier baiser. "Ce qui est drôle, c'est qu'on s'embrasse de ouf et chacun dans notre coin on va en interview, et chacun dit qu'on s'est fait un petit bisou. Alors qu'il n'y avait rien de petit. Je pense qu'on ne voulait pas que ça aille trop vite", estime la maman de Milann (5 mois). Mais ce fameux bisou à l'écran qu'ils ont offert aux téléspectateurs n'était en réalité pas le premier. C'est ce que finit par révéler Thomas Vergara. "Sauf que ça faisait déjà une semaine que tu m'avais fait un bisou." Et Nabilla de confirmer : "Ouais, notre premier bisou était en off. A l'écran, ça devait être notre deuxième."

Toujours la tête dans les souvenirs, ils se rappellent ensuite leur mariage à Las Vegas. Un jour heureux qui a pourtant démarré sur une grosse embrouille. "Je n'ai pas du tout envie de revoir ce passage-là, car ce jour-là, on s'est disputé vraiment violent", se souvient Nabilla. Le couple explique s'être tellement énervé qu'ils en sont chacun venus à jeter les affaires de l'autre dans l'eau. "Et franchement il y a des trucs qui ne sont pas passés, mais on s'est disputés de ouf. C'était allé hyper loin parce qu'on avait deux gros caractères." Heureusement, leur amour a été plus fort et les jeunes parents sont aujourd'hui épanouis à Dubaï.