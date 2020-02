Nabilla : "Introuvable et hyper cher", le prix de son cadeau d'anniversaire

Nabilla Benattia se souviendra à jamais de son vingt-huitième anniversaire. Le 5 février 2020, elle fêtait ce jour spécial. Malgré leurs récents voyages aux États-Unis et en France, son mari Thomas Vergara lui avait préparé une surprise de taille.

Le 4 février dernier, le couple devait s'envoler pour les Maldives en amoureux, pendant que la maman de la belle brune s'occupait de leur fils Milann (bientôt 4 mois). Mais le beau brun de 33 ans a eu un problème de visa. Leur voyage a donc été reporté au 6 février et, heureusement, ils ont pu prendre l'avion cette fois-ci. Depuis, Nabilla et son homme sont aux anges. Après un réveil dans un cadre paradisiaque, ils ont profité de la plage. La jeune femme a ensuite découvert la villa sur pilotis réservée par sa moitié et elle n'a pas tardé à plonger dans la piscine comme en témoignent de nombreuses vidéos partagées sur Snapchat.

Un sac rare et hors de prix pour Nabilla Benattia

Dans l'une d'elles, Thomas révèle à Nabilla qu'elle devra attendre le coucher de soleil pour enfin avoir son dernier cadeau. Malgré son impatience, l'animatrice de Love Island a tenu bon et n'a pas du tout été déçue en ouvrant le paquet. Son époux savait qu'elle était fan de sacs, il lui a donc offert celui de ses rêves, à savoir le Himalaya Niloticus Crocodile Birkin d'Hermès. Une pièce quasiment introuvable et hors de prix comme l'a vite précisé la jeune maman, très émue après l'avoir découvert lors de leur dîner sur la plage : "Je suis choquée, c'est un malade mental. Il m'a trouvé le sac de mes rêves. Ça fait des années que je parle de ce sac, pour moi, c'était impossible de l'avoir. Ce sac est introuvable, il coûte hyper cher."

Ce n'est rien de le dire, puisqu'il faut en effet débourser des centaines de milliers d'euros pour se l'offrir. Le site Janefinds le vend à 295 000 dollars (un peu plus de 268 000 euros). Et, comme le dévoilait Le Parisien en mai 2017, la version avec des diamants a été vendue à 380 000 de dollars aux enchères de Hong-kong, soit un peu plus de 346 000 euros. On imagine donc que la brunette prendra grand soin de son nouveau sac qui vaut de l'or. Elle en est en tout cas très fière puisqu'elle n'a pas manqué de le dévoiler également sur Instagram. Elle a en effet posé, l'air choqué, sur la plage, devant un beau coucher de soleil, son cadeau dans une main. "Merci merci merci mon mari, je n'ai pas les mots... Quand je repense à tout ce chemin parcouru, toutes ces épreuves surmontées... je me battrai toute ma vie pour vous, ma famille. Vous êtes ma plus belle réussite, ma raison de vivre et je donnerai ma vie pour vous ! Milann, papa et maman rentrent bientôt !!!! Je vous aime", a-t-elle écrit en légende.