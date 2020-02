Nabilla, son anniversaire gâché : "La surprise de Thomas est tombée à l'eau"

Bien que fatiguée, Nabilla était folle de joie d'apprendre qu'elle partirait pour une destination secrète avec son mari à l'occasion de son 28e anniversaire. Mardi 4 février 2020, la femme d'affaires qui revient tout juste avec sa famille d'un voyage aux États-Unis et en France était de retour à Dubaï. Tout ce qu'elle voulait, c'était dormir un peu, mais son mari Thomas Vergara lui a annoncé qu'ils partiraient tous les deux quatre jours et trois nuits dans un endroit tenu secret, tandis que leur bébé resterait à Dubaï avec une de ses grands-mères.

Le couple a donc fait ses valises pour un endroit chaud sans se douter que le projet tomberait à l'eau... Direction l'aéroport – après un premier faux départ, car Thomas avait oublié le cadeau d'anniversaire de sa belle. Un aéroport désert... qu'ils n'ont jamais quitté à cause d'un problème de visa. "J'ai fait ma demande de visa aujourd'hui. Je ne peux pas ressortir du pays. Je vis un cauchemar", a expliqué le beau brun sur Snapchat. Il est alors 4h du matin, le couple est exténué, le jeune homme est dépité.

"C'est la merde. Je suis dégoûté, Nabilla est dégoûtée. C'est triste. Nos bagages sont déjà partis aux Maldives, ils vont revenir dans le prochain vol. J'ai repris des billets pour le 6 février, j'espère que mon problème de visa sera réglé. C'est une grosse grosse galère", a poursuivi le papa de Milann (4 mois le 11 février).

De son côté Nabilla, très attristée, confie : "C'est la crise on peut pas partir. Thomas a un souci avec son visa. Du coup, on partira demain si tout a bien. Je suis à bout, j'ai pas dormi, c'est l'horreur. Thomas est en train de déplacer le vol pour demain et je suis trop dégoûtée. La galère... Sa surprise est tombée à l'eau. Je suis au bout de ma vie." Et de conclure : "La bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir dormir."