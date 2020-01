Nabilla : Sans complexes, elle pose seins nus sur une plage américaine

Petite escale à Malibu pour la famille Vergara. Nabilla et Thomas ont partagé des images de leur voyage en Californie en compagnie de leur fils Milann. Pour immortaliser l'instant, l'ancienne candidate de télé-réalité de 27 ans a pris la pose sur une plage américaine le 26 janvier 2020. Habillée d'un pantalon militaire et de baskets, la jeune maman fait tomber le haut et opte pour le topless. Faisant fi des autres personnes autour d'elle sur la plage, la maman de Milann s'affiche ainsi sans la moindre gêne. Taquine, elle écrit en légende : "Coucou Malibu". L'occasion pour elle de prouver encore une fois à ses followers qu'elle a bien retrouvé la ligne et sa silhouette d'antan. Une chose qu'elle avait d'ailleurs confié à ses fans quelques jours plus tôt sur Twitter en écrivant :" Bon et bien aujourd'hui j'ai officiellement retrouvé mon poids d'avant grossesse je suis trop contente !"

Alors que certains soupçonnent la femme de Thomas Vergara d'avoir fait de la chirurgie esthétique, Nabilla a confié son secret pour perdre son petit ventre post-grossesse : une alimentation saine et équilibrée mais aussi du sport. Oui, c'est aussi simple que cela !

Gâtée par la nature, Nabilla a en effet de quoi tenir. Le 25 janvier, la bombe de télé-réalité avait posté des images de sa maman Marie-Luce Grange mais aussi de sa mémé Livia Ceccaldi lorsqu'elles étaient jeunes. Si sa maman pose en maillot de bain fuschia, on découvre sa grand-mère adolescente vêtue d'un mini short en jean (qui ressemble d'ailleurs énormément à ceux que Nabilla portaient dans ses premières émissions de télé-réalités). Minces et filiformes, les deux femmes avaient exactement la même silhouette que Nabilla lorsqu'elles étaient jeunes. Alors, la minceur ne serait-elle finalement qu'une histoire de famille chez les Benattia ?