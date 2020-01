Nabilla retrouve son poids d'avant-bébé, la balance n'y croit pas

Avoir un enfant peut s'avérer être une épreuve compliquée à vivre pour les mamans, notamment en raison des changements physiques que la grossesse implique. Nabilla n'est pas de celles que cela importune et, pour cause, elle a déjà retrouvé sa silhouette zéro défaut trois mois après la naissance de son premier enfant, Milann.

Toujours à surveiller son poids avec attention, la jolie brune de 27 ans a tout de même été surprise en constatant le nombre de kilos qu'elle avait perdus ce jeudi 23 janvier. Sur Snapchat, Nabilla a explosé de joie et n'a pas manqué d'exprimer son bonheur devant ses millions d'abonnés. "Je vais pleurer, je suis retombée à mon poids initial. La balance, elle n'y croit pas. Mais c'est moi !", se réjouit-elle en criant. Et de préciser : "C'est le poids que j'avais avant le bébé ! J'ai perdu à peu près 2 kilos en deux jours. Je vous cache pas que je n'ai pas trop mangé en ce moment." Ainsi, la balance affiche 55,4 kilos. Une véritable victoire pour la femme de Thomas Vergara, qui a donné naissance à leur fils le 11 octobre 2019. Nabilla avait, peu de temps après, entrepris de remodeler son physique.

Pour rappel, un mois avant son accouchement, elle révélait avoir pris "à peu près 16 kilos" et pointait à 71,8 kilos. Déterminée à se réapproprier son corps, la star réussissait à perdre en quinze jours seulement un peu plus de 7 kilos. Il faut dire que Nabilla n'a pas chômé en se remettant au sport et en rééquilibrant son alimentation dès son emménagement à Dubaï. Très vite, elle était même réapparue sur ses réseaux sociaux avec un ventre ultraplat.