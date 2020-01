Nabilla, Jessica Thivenin mamans... Perte de poids express après l'accouchement

Jesta Hillman bat tous les records

Devenue maman d'un petit Juliann, le 15 juillet 2019, Jesta Hillman, ancienne candidate de Koh-Lanta et compagne de Benoît Assadi, a régulièrement informé ses followers sur l'évolution de son baby bump. Elle a déclaré avoir pris 28 kilos pendant ses neuf mois de grossesse. Une prise de poids impressionnante qui ne l'a pas inquiétée pour autant. Même lorsqu'elle atteignait les +26 kilos au bout de huit mois, elle clamait n'en avoir rien à faire.

Après son accouchement, Jesta Hillman s'est délestée de 14 kilos en l'espace d'un mois. Une perte de poids qu'elle ne doit à rien d'autre qu'à son nouveau rôle de maman puisque, comme elle le dit, "avec un bébé, on ne s'arrête jamais". En septembre, soit deux mois après la naissance de Juliann, la belle a indiqué avoir perdu 6 kilos de plus, soit 20 des 28 kilos pris. Un exploit.

Depuis, elle n'arrive plus à mincir, mais compte se donner "un coup de pied au c*l". Faut-il encore que la flemme ne prenne pas le dessus comme elle le dit elle-même !

Nabilla, Carla Moreau et Martika

Nabilla Benattia, la sportive

Nabilla a donné naissance à son petit Milann le 11 octobre 2019. Un mois avant son accouchement, elle révélait même avoir pris "à peu près 16 kilos". Avant d'accoucher, la star de 27 ans pointait à 71,8 kilos. À l'issue d'un accouchement par césarienne, Nabilla Benattia a découvert les joies de la maternité. Mais pas le temps de se reposer ! Entre deux fêtes organisées pour son fils et un déménagement express à Dubaï, la belle s'est reprise en main. En quinze jours, elle a réussi à perdre 7,3 kilos et pesait donc 64,5 kilos.

Le 26 novembre 2019, pile un mois plus tard et toujours sur Snapchat, la jeune maman avait atteint les 60,3 kilos, soit encore 4 kilos de moins. Il faut dire qu'elle a repris le sport depuis son installation à l'étranger. Sur Snapchat, elle a notamment publié des vidéos d'elle faisant du vélo en salle.

Martika aka "la fonte express"

Le 14 novembre 2019, Martika Caringella a donné naissance à Mia. Plus discrète que les autres sur sa prise de poids, elle avait révélé un mois avant son terme avoir pris 12 kilos en huit mois. Une semaine après son accouchement douloureux, la jolie brune a avoué s'être délestée de 9 kilos ! Un chiffre impressionnant si on le compare avec Nabilla et Jesta.

Carla Moreau, la petite "paresseuse"

Le 1er octobre 2019, Carla Moreau, candidate phare des Marseillais (W9), a accouché de sa petite fille Ruby, fruit de son amour avec Kevin Guedj. Elle qui avait pris environ 15 kilos lors de sa grossesse peut se targuer d'avoir perdu 7 kilos un mois seulement après avoir donné naissance à Ruby. Mais alors quel est son secret ? Carla Moreau a bénéficié d'un petit coup de pouce tout à fait naturel : la rétention d'eau. Autrement dit, elle a très rapidement dégonflé.

Jessica Thivenin, la mystérieuse

Le 7 octobre 2019, Jessica Thivenin, star des Marseillais, a donné naissance à son petit Maylone, au terme d'une grossesse très compliquée. Alors que Jessica Thivenin a annoncé avoir pris environ 12-13 kilos sur l'ensemble de sa grossesse, sa perte de poids a été extrême les jours suivant l'accouchement. Entre l'angoisse de perdre son fils et les nombreux allers-retours à l'hôpital, elle a rapidement fondu et affiche aujourd'hui sa silhouette amincie sur les réseaux sociaux. Pour autant, la jeune maman de 29 ans n'a jamais dévoilé exactement combien de kilos elle avait réussi perdre. Cela reste donc un mystère...