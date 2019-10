Nabilla maman : elle révèle le nombre de kilos qu'elle a perdus en 15 jours

C'est une date importante pour la maman du petit Milann né le 11 octobre 2019. Le 26 octobre 2019, Nabilla annonçait sur Snapchat : "Aujourd'hui est un grand jour pour moi étant donné que je vais me peser." En effet, depuis son accouchement il y a deux semaines, la femme de Thomas Vergara n'était pas remontée sur une balance. Très heureuse, elle confie avoir presque retrouvé sa silhouette : "Je suis hyper contente, j'ai perdu pratiquement tout mon ventre."

Je n'ai aucune vergeture

Comble du bonheur pour la fille de Marie-Luce Grange, celle-ci révèle ne pas avoir de vergetures disgracieuses sur le corps. Son secret ? Une routine quasi militaire de soins pour chouchouter sa peau. L'ancienne candidate des Anges explique avoir appliqué sur son corps de l'huile nourrissante matin, midi et soir. Et les résultats sont là ! Ravie, elle déclare : "Je suis heureuse de vous annoncer, je n'ai aucune vergeture ni aux fesses, ni aux seins, ni au ventre."

La balance est choquée

La petite-fille de Livia Ceccaldi montre ensuite son poids lorsqu'elle était à la maternité. "On peur voir que la dernière fois que je me suis pesée j'étais à 71,8 kilos." La jeune maman de 27 ans monte ensuite sur la balance... Verdict ? 64,5 kilos ! Nabilla a donc perdu presque 10 kilos en quinze jours. "La balance est choquée et me demande si c'est bien le même utilisateur. "Oui oui c'est bien moi !"" Un régime express qui ne laisse pas indifférente la maman de Nabilla qui déclare :"8 kilos c'est important... C'est énorme en deux semaines ! T'es incroyable !"