Martika maman : sa fille Mia est née, première photo de famille

Martika Caringella peut désormais officiellement endosser le plus beau rôle de sa vie : celui de maman. Ce 14 novembre 2019, l'ancienne candidate du Bachelor et des Marseillais VS le reste du monde a donné naissance à sa fille. Une heureuse nouvelle qu'elle a annoncée sur Instagram.

C'est en postant une jolie photo de famille, la toute première, que ses abonnés ont découvert la naissance de son bébé. Très vite, ses fans ont tenu à la féliciter, ainsi que son compagnon Umberto Torretto. Dans ce post, on peut voir Martika Caringella, tout sourire, allongée sur son lit de maternité avec sa fille Mia, posée contre sa poitrine. Son chéri est aussi présent, et regarde sa merveille amoureusement. En légende, la jeune maman de 29 ans écrit : "Notre bonheur, notre joie de vivre MIA est née aujourd'hui, le 14 Novembre à 17h40, elle pèse 3,830kg et mesure 51cm... Nous sommes les parents les plus heureux au monde et j'ai hâte de tout vous raconter ! Papa a été le meilleur soutien du monde ! Je t'aime ma vie ! Mes deux vies je vous aime tellement..."