Martika maman déjà amincie : confidences sur sa grosse perte de poids

La vie de Martika a changé. Le 14 novembre 2019, l'ancienne candidate du Bachelor est devenue maman d'une petite fille prénommée Mia, fruit de ses amours avec un certain Umberto. Comme toutes les futures et jeunes mamans, la belle brune de 28 ans a pris du poids. Mais elle s'est déjà délestée de nombreux kilos comme elle l'a confié sur Instagram, ce jeudi 21 novembre 2019.

"Les amis, je suis trop contente. Ce matin, je me suis pesée et je fais 68,7 kilos alors que le jour de mon accouchement je faisais 77 kilos. J'ai déjà perdu 9 kilos", a expliqué Martika en story. Elle n'a en revanche pas précisé combien de poids il lui restait à perdre. Un mois avant son accouchement, elle avait révélé à ses abonnés avoir pris 12 kilos. On imagine donc qu'en neuf mois, elle en a pris 13 ou 14.

Si certaines personnalités ne souhaitent pas dévoiler le visage de leur nouveau-né, Martika n'a eu aucun problème à le faire. Afin d'annoncer la naissance de Mia, elle avait posté une photo d'elle avec son bébé sur le ventre et son compagnon à ses côtés. "Notre bonheur, notre joie de vivre Mia est née aujourd'hui, le 14 novembre à 17h40, elle pèse 3,830 kg et mesure 51 cm... Nous sommes les parents les plus heureux au monde et j'ai hâte de tout vous raconter. Papa a été le meilleur soutien du monde. Je t'aime ma vie ! Mes deux vies je vous aime tellement", avait-elle légendé sa publication.

Deux jours après la naissance de Mia, Martika a raconté son accouchement sur Snapchat. "C'était très sportif, la poussée a duré 40 minutes. J'ai commencé à 16h50 et j'ai accouché à 17h40. Ce qui a été le plus dur, c'était la tête. À un moment, j'ai vraiment failli lâcher l'affaire. Faire sortir la tête est vraiment très très douloureux malgré la péridurale. (...) Après, les deux épaules sont passées en même temps et après, ça a glissé tout seul", avait-elle notamment déclaré.