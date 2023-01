Martika Caringella divorce d'Umberto Torretto ! Elle révèle les raisons de leur séparation

Martika Caringella et Umberto Torretto c'est terminé ! L'ancienne candidate de l'émission Moundir et les apprentis aventuriers a annoncé sa rupture avec son mari le 6 janvier 2023 sur Instagram. "J'avais besoin de vous dire ça", confie la jeune femme avant de dévoiler plus en détails les raisons de son divorce avec le bel Italien.

En légende de plusieurs clichés où la jolie brune apparaît avec ses filles Mia et Gioia (fruits de son amour pour Umberto, nées respectivement le 14 novembre 2019 et le 17 juillet 2021), elle écrit : "Lorsqu'une relation arrive à son terme, il faut savoir l'accepter avec sagesse et sans trop de regret. Ça fait pas mal de temps, que vous vous posez la question, que vous avez des doutes et je me dois de vous y répondre... Avec Umberto nous avons décidé de mettre fin à notre relation et de se séparer !"

Matures, les parents des deux fillettes annoncent leur intention de garder de bonnes relations pour leur bien-être. "Nous continuerons avec l'amour en commun que nous portons à nos filles, de les aimer, de les chérir et de les accompagner tout au long de leur vie. (...) Le respect entre nous sera toujours présent et notre priorité reste et restera nos filles !", révèle ainsi la jeune femme avant d'ajouter : "Nous avons vécu une belle histoire, probablement la plus belle mais nous sommes conscient que nous pouvions plus continuer ensemble...

Je choisis de garder tous nos plus beaux souvenirs car c'est ce qu'il reste de notre relation."