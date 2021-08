Martika Caringella fête le premier mois de sa fille Gioia : adorables photos, célébration girly

Martika Caringella et son mari Umberto Torretto ont le coeur en fête. Voilà tout juste un mois que le couple a accueilli leur deuxième fille : Gioia. Elle a rejoint Mia, adorable petite fille d'un an et demi. Sur leurs réseaux sociaux, les deux influenceurs ont partagé des détails de la fête d'anniversaire concoctée pour l'occasion. La candidate de télé-réalité de 31 ans, qui a souhaité marquer le coup malgré le jeune âge de son bébé, a dévoilé une superbe photo d'elle entourée de ses filles.

La jolie brune tient un gâteau rose et blanc, tandis que Gioia, la birthday girl, est allongée dans son cosy. Mia, elle, est sagement assise près de sa soeur, dans une robe en tulle rose. "1 mois déjà pour la petite Princesse Gioia ! Mia s'occupe tellement bien de sa petite soeur ! Je ne pouvais pas demander mieux... deux petites Princesses que j'aime de tout mon coeur", écrit-elle en guise de légende sur Instagram, où elle est suivie par plus d'un million de personnes.