Martika Caringella séparée d'Umberto et maman solo : elle évoque son avenir avec ses 2 enfants

Le 6 janvier 2023, Martika Caringella a officialisé sa rupture avec son époux Umberto Torretto. Le lendemain, la candidate de l'émission Mamans & Célèbres a tenu à remercier tous ses abonnés lui ayant envoyé des messages de soutien suite à son divorce. Rassurante, elle a également tenu à dire qu'elle se portait bien malgré cette épreuve. "Force à toutes les mamans dans ma situation", écrit la maman de Mia et Gioia (fruits de son amour avec Umberto, nées respectivement le 14 novembre 2019 et le 17 juillet 2021) en story.

Des mamans qui n'en peuvent plus de leurs vies...

"C'est une période de la vie c'est un passage et je pense que beaucoup de personnes qui sont passées par là. Une rupture c'est jamais évident après il y a quelque chose qui me rassure c'est que je reçois énormément de messages mais vraiment énormément. Des messages où beaucoup de femmes sont dans la même situation que moi... Des mamans qui n'en peuvent plus de leurs vies et qui ont envie de quitter leurs maris, courage à vous", confie l'ancienne candidate de Moundir et les apprentis aventuriers. Une manière de dire qu'elle serait l'initiatrice de la rupture ?

Bienveillante, Martika poursuit : "Courage à toutes les femmes qui sont aujourd'hui comme moi des mamans solos et qui gèrent et qui charbonnent. Je les ai toujours respectées ces femmes là seules à gérer avec leurs enfants. Je me suis toujours dit j'espère que ça ne m'arrivera jamais." Toujours optimiste, elle assure rester positive mais aussi qu'elle fera tout pour faire de cette épreuve une véritable force.

Je veux pas que vous ayez pitié de moi

"La vie fait que voilà des fois faut tomber pour mieux se relever encore plus fort. en tout cas je vais bien je vais aller mieux je veux pas que vous ayez pitié de moi ou autre la vie continue. et je vais être de plus en plus forte pour moi même pour mes filles ce sont elles ma force et que tout se fasse dans la paix dans la bonne entente mais en tout cas moi je me battrai toujours pour mes filles parce que ça restera ma priorité dans ma vie", indique-t-elle, ajoutant qu'elle comptait également "reprendre le sport" et "prendre soin" d'elle.

De son côté, Umberto Torretto est resté silencieux pour le moment sur les circonstances de sa rupture avec Martika.