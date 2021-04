Mamans & Célèbres : Une candidate emblématique de Secret Story rejoint le casting

Emilie Fiorelli et ses enfants rejoignent donc Jesta (Koh-Lanta), Julie Ricci (Secret Story), Kelly Helard (Les Ch'tis), Stéphanie Clerbois (Secret Story), Julia Paredes (Friends Trip), Wafa (Koh-Lanta), Rym (La Villa des coeurs brisés), Hillary (Les Ch'tis), Cécilia (Koh-Lanta), Aurélie Van Daelen (Secret Story), Emilie Nef Naf (Secret Story), Camille Froment (Les Marseillais), Martika (Moundir et les Apprentis Aventuriers) et Olivia Kugel (La Bataille des couples).

En revanche, certaines candidates ont préféré se retirer du casting, à savoir Cindy Poumeyrol (Koh-Lanta), Tiffany (Mariés au premier regard) et plus récemment, Charlène et Benoît (Secret Story). Le couple a expliqué avoir été déçu par l'émission.