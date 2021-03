Emilie Fiorelli, son ex M'Baye Niang installé en Arabie Saoudite : "Louna a un grand manque"

La rupture entre Emilie Fiorelli et M'Baye Niang serait-elle définitive ? À en croire les dernières confidences de la jeune femme, un nouvel obstacle s'est ajouté sur le chemin d'une éventuelle réconciliation. En effet, Émilie Fiorelli a fait savoir à sa communauté Instagram dimanche 28 février 2021 que son ex compagnon se trouvait aujourd'hui à des milliers de kilomètres d'elle et de leurs deux enfants, Louna (2 ans) et Farrell (6 mois). Et pour cause, M'Baye Niang a accepté de rejoindre un club en Arabie Saoudite.

Lors d'une session question/réponse avec ses abonnés, l'ancienne gagnante de Secret Story (2016) a accepté de faire des confidences sur la manière dont ses enfants gèrent la distance. "Louna a un grand manque de son papa. Farrell effectivement est encore bébé. Louna est fan de son papa comme beaucoup de petites filles. Il est parti travailler en Arabie Saoudite donc difficile de le voir facilement. Loulou fait des Facetimes avec lui 10 fois par jour. On essaie de compenser comme on peut. C'est trop son best friend", a-t-elle écrit.

C'est au début du mois de février que M'Baye Niang a quitté l'équipe du Stade Rennais où il évoluait depuis 2018. L'attaquant de 26 ans a été prêté jusqu'à la fin de la saison au club Al Ahli SC. "C'est lui qui a pris la décision d'aller là où il joue aujourd'hui. On ne l'a pas poussé à aller en Arabie Saoudite. En plus d'autres clubs exotiques​, on a eu des propositions de clubs européens qui lui ont été soumises, il était au courant mais il a pris la décision d'aller en Arabie Saoudite. Il y est pour six mois et on verra ce qu'il se passera quand il reviendra", a indiqué le directeur technique rennais, Florian Maurice, dans les colonnes de Ouest France.

Cette décision majeure survient alors que la relation entre Émilie Fiorelli et M'Baye Niant était critique depuis plusieurs mois. Rappelons que le couple s'est soudainement séparé alors que la jolie blonde était encore enceinte de leur deuxième enfant. Le footballeur n'aurait pas apprécié que sa chérie révèle le sexe de leur bébé aux internautes. "Enfin seul et libre comme l'air", s'enthousiasmait-il sur les réseaux. Émilie Fiorelli avait quant à elle préféré la discrétion bien qu'elle ne se soit pas privée de supprimer toutes les photos de leur couple sur sa page Instagram. Et le 22 août 2020, c'est seule qu'elle a donné naissance au petit Farrell.