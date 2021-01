Emilie Fiorelli maman célibataire ? Sa relation houleuse avec M'Baye Niang

Peu de temps après sa sortie de Secret Story en 2016, Emilie Fiorelli a fait la rencontre de sa vie : celle de M'Baye Niang. La candidate de télé-réalité et le footballeur entament alors une relation passionnelle et Emilie n'hésite pas à suivre son homme partout où il est transféré pour sa carrière. Très amoureux l'un de l'autre, ils accueillent en avril 2018 leur premier enfant, une petite fille prénommée Louna. Mais deux mois plus tard, le couple se sépare pour la première fois. "Je ne suis plus avec M'Baye. Veuillez respecter ma décision. Merci", s'était contentée d'écrire sur Instagram la jolie blonde avant de demander à ses abonnés de ne plus l'associer au footballeur.

Mais, coup de théâtre, seulement quelques semaines après cette mise au point, Emilie et M'Baye s'affichaient ensemble sur les réseaux sociaux. De quoi susciter l'incompréhension des internautes. Et encore plus lorsqu'au mois d'octobre suivant, la Marseillaise de 30 ans a révélé qu'entre eux l'histoire était terminée. "J'ai enfin pris la décision de quitter définitivement M'baye." Elle faisait dans la foulée référence à un comportement peu recommandable de la part du sportif et semblait l'accuser de tromperie : "L'alcool, les milieux malsains, la polygamie ne font pas partie de ma vie et mes goûts. Ce n'est pas dans ce système que je souhaite m'épanouir et élever Louna. Sans compter le manque de respect dans TOUS les sens du terme qu'il a pu avoir à mon égard !"

Un deuxième bébé et une nouvelle rupture

Leurs différents semblaient alors irréconciliables et pourtant, ils ont offert un nouveau rebondissement en décembre 2018. Ils s'affichaient ensemble. Depuis, tout semblait aller pour le mieux. Et le 18 février 2020, ils annonçaient même attendre leur deuxième enfant. Quelle n'a donc pas été la surprise lorsque M'Baye Niang s'est emparé de son compte Instagram pour y publier des messages troublants quatre mois plus tard.

En effet, très énigmatique, l'attaquant de 25 ans a laissé entendre qu'il s'était soudainement éloigné de sa moitié. "Les gens qui font du cinéma sur les réseaux alors que leur vie, c'est de la m*rde ! PS : Les filles qui révèlent le sexe de leur enfant avant l'accouchement", pouvait-on lire via sa story. Un pied de nez direct à la jolie blonde, qui a effectivement dévoilé le 1er juin dernier qu'ils attendaient un petit garçon. On peut imaginer qu'une dispute a éclaté entre les jeunes parents après cette publication qui n'aurait pas été décidée à l'unanimité. "Enfin seul et libre comme l'air", se réjouissait M'Baye Niang. Emilie Fiorelli avait quant à elle préféré la discrétion bien qu'elle ne se soit pas privée de supprimer toutes les photos de leur couple sur sa page Instagram. Ainsi, le 22 août dernier, c'est seule qu'Emilie Fiorelli a accueilli son fils, prénommé Farrell, M'Baye Niang ayant été retenu par ses obligations de footballeur.

Mais rien n'est jamais définitif avec le couple. Il se serait donné une nouvelle chance en octobre dernier. C'est le sportif professionnel qui a semé le doute en offrant une belle déclaration d'amour à sa petite famille, reconnaissant au passage avoir commis quelques écarts de conduite. "Puisque 'l'erreur en chemin doit être attribuée à la faute du guide', je me dois de reconnaître que j'en ai commis de grossières au cours de ces dernières années. Vous êtes ma force, ma motivation et ma détermination, je ferai tout pour vous rendre heureux. Je vous aime à l'infini", avait-il posté sous un portrait en dessin d'Émilie Fiorelli avec ses deux enfants dans les bras...

Nul doute que l'année 2021 réserve encore bien des surprises à leurs abonnés, lesquels ne savent décidément plus où donner de la tête !