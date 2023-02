Émilie Fiorelli séparée de M'Baye Niang après avoir vécu un enfer : ses "larmes" liées à une grosse étape

Au mois de janvier 2022, Émilie Fiorelli annonçait sa nouvelle rupture avec M'Baye Niang, après plusieurs années de haut et de bas et les naissances de leurs deux enfants, Louna (4 ans) et Farrell (2 ans). Celle qui a remporté la saison 9 de Secret Story se voulait à ce moment-là plutôt discrète sur les raisons de cette séparation mais, quelques mois plus tard, elle révélait avoir beaucoup souffert à cause du joueur de football professionnel. "J'ai été trompée et pas qu'une fois. J'ai été salie, humiliée et bien plus que j'éviterais d'étaler ici, je n'en suis pas fière. Aujourd'hui j'ai fait le choix (depuis un moment) de ne plus donner de chance au couple que l'on formait", déclarait-elle. Au mois de novembre suivant, elle ne faisait preuve de plus aucune retenue et révélait alors que M'Baye Niang avait été violent à son égard et lui avait été infidèle.

Malgré tout, Émilie Fiorelli ne peut pas totalement rayer M'Baye Niang de sa vie. Et pour cause, ils doivent aujourd'hui se partager la garde de leurs enfants. Et la semaine passée, ces derniers l'ont passée avec le joueur à Auxerre où il joue depuis le mois d'août 2022. La jeune femme n'a retrouvé ses bébés qu'en ce début de semaine, pour son plus grand plaisir. "On était trop heureux de se retrouver. J'appréhendais beaucoup d'être séparée d'eux. J'ai passé le lundi en larmes...", a-t-elle avoué lors d'un question/réponse réalisé sur Instagram. Mais après des débuts difficiles, Émilie Fiorelli a trouvé du positif à cette situation : "Au final, cela s'est plutôt bien passé. Ils ont pu profiter à fond de leur papa et moi, j'ai pu aller skier".

Lui et moi, c'est du passé

Un internaute s'est néanmoins demandé si la soeur jumelle de Loïc n'avait pas du mal à laisser Louna et Farrell à leur père, "après tout ce qu'il (lui) a fait". Ce à quoi elle a accepté de répondre : "Je fais la différence entre un mauvais mari et un bon père ! Tout simplement". Émilie Fiorelli explique ainsi prendre sur elle pour le bien de ses petits. "Pourquoi je priverais mes enfants d'avoir un père ? Lui et moi, c'est du passé mais on restera quoi qu'il arrive liés donc autant que cela se fasse simplement. L'équilibre des enfants est le plus important", a-t-elle rappelé.