Diaporama : Émilie Fiorelli séparée de M'Baye Niang après avoir vécu un enfer : ses "larmes" liées à une grosse étape

1 / 11 Il y a un peu plus d'un an, Emilie Fiorelli annonçait sa nouvelle rupture avec M'Baye Niang, le père de ses deux enfants, Louna et Farrell . © Instagram

2 / 11 Elle révélait plus tard que le joueur de football professionnel avait été violent à son égard et lui avait été infidèle. © Instagram

3 / 11 Malgré tout, Emilie Fiorelli ne peut pas totalement rayer M'Baye Niang de sa vie. Ils doivent aujourd'hui se partager la garde de leurs enfants. © Instagram, emilie_fiorelli_officiel

4 / 11 Sur Instagram, le 20 février, elle s'est confiée sur ce nouveau système et la différence qu'elle parvient à faire entre "un mauvais mari" et "un bon père" . © Instagram

5 / 11 Et l'expérience fut heureusement concluante pour toute la famille. " Au final, cela s'est plutôt bien passé. Ils ont pu profiter à fond de leur papa et moi, j'ai pu aller skier ", a-t-elle confié. © Instagram

7 / 11 Emilie Fiorelli et son ex M'Baye Niang passent leurs vacances ensemble à Porto-Vecchio, en Cors, avec leurs deux enfants Louna (4 ans) et Farrell (2 ans) - Instagram © Instagram, emilie_fiorelli_officiel

