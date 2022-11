"Coups, morsures, brûlures" : Emilie Fiorelli dévoile l'enfer que lui aurait fait subir son ex M'Baye Niang

C'est une histoire qui a connu des hauts et des bas mais entre Emilie Fiorelli et M'Baye Niang, c'est apparemment désormais la guerre. Ensemble, ils ont eu deux enfants, Louna et Pharrel, et ils ont également connu plusieurs ruptures avant une définitive en en juillet 2020. Depuis, la jeune mère de famille de 32 ans élève ses enfants à Marseille et visiblement hier, elle avait des choses à dire. Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 965 000 abonnés, celle qui s'est faite connaître dans Secret Story 9 a tenu à dévoiler quelques éléments de la relation vécue avec le footballeur de 27 ans passé notamment par l'AC Milan.

Après un questions/réponses avec ses abonnés, Emilie Fiorelli s'est lâchée en exposant la réalité de sa relation avec le père de ses enfants. "Trop longtemps que je prends sur moi (...) Je me sens comme harcelée à cause du comportement de mon ex-conjoint", démarre-t-elle avant d'afficher une conversation par message où l'on apprend que le sportif la battait et buvait de l'alcool. "Un homme qui se vante en plus de me lever la main dessus ! Maintenant vous pouvez comprendre pourquoi je me fais soigner !", poursuit-elle pleine de rage envers son ancien compagnon (toutes les stories sont à retrouver dans le diaporama).

J'ai pu découvrir la personne avec qui j'étais en train de 'ba*ser' une fille dans son téléphone

Mais les révélations ne s'arrêtent malheureusement pas là pour la jeune femme. "J'ai subi bien plus que de la tromperie. Mais la violence (les coups, morsures, brûlures) stop et en plus de s'en vanter, c'est carrément grave !", lâche Emilie Fiorelli, qui profère des accusations très sérieuses à l'encontre de M'Baye Niang. Hors d'elle, l'ancienne candidate de télé-réalité poursuit en évoquant une anecdote très surprenante. "J'ai pu découvrir la personne avec qui j'étais en train de 'ba*ser' (pardon pour la vulgarité) une fille dans son téléphone parce qu'il se filme, c'est marrant apparemment !", raconte-t-elle avant d'ajouter : "J'ai des photos de tout et je savais qu'un jour j'allais péter un câble".

Désormais en traitement pour essayer d'oublier cette période très sombre de sa vie, Emilie Fiorelli en veut énormément au footballeur. "Le père de mes enfants n'excuse en aucun cas l'homme pourri qu'il a pu être avec moi !!!!!", lance-t-elle en guise de conclusion de révélations qui risquent de beaucoup faire parler.