Emilie Fiorelli séparée de M'Baye Niang : violence, tromperies... ses révélations fracassantes sur le footballeur

La relation entre Emilie Fiorelli et M'Baye Niang n'aura pas été de tout repos. D'abord fous amoureux l'un de l'autre après leur rencontre survenue en 2016, ils ont depuis traversé des épreuves très difficiles. Du moins, surtout Emilie Fiorelli à en croire ses récents propos hallucinants. Mais d'abord, revenons au mois de janvier 2022, lorsqu'elle annonçait leur nouvelle rupture. Celle qui a remporté la saison 9 de Secret Story se voulait à ce moment-là plutôt discrète sur les raisons de cette séparation mais, quelques mois plus tard, elle révélait avoir beaucoup souffert à cause du père de ses deux enfants, Louna (4 ans) et Farrell (2 ans). "Oui j'ai été trompée et pas qu'une fois. Oui j'ai été salie, humiliée et bien plus que j'éviterais d'étaler ici, je n'en suis pas fière. Aujourd'hui j'ai fait le choix (depuis un moment) de ne plus donner de chance au couple que l'on formait", confiait-elle au mois de mai dernier.

Malgré tout, elle était prête à tout pour que leur famille reste unie, jusqu'à partir en vacances avec M'Baye Niang et leurs petits. "Je ne dis pas que cela a toujours été facile. Mais on s'entend bien, on a deux enfants ensemble. C'est important de faire les choses correctement pour le bien de tous", expliquait-elle à ses abonnés sur Instagram. Malheureusement, la situation a viré au vinaigre. Et au mois de novembre dernier, Emilie Fiorelli a semble-t-il décidé de ne faire preuve de plus aucune retenue.

Vous comprenez pourquoi je me fais soigner !

Elle levait alors le voile, preuves à l'appui, sur une facette très sombre et toxique du jeune footballeur qui aurait dépassé de nombreuses limites. "Trop longtemps que je prends sur moi (...) Je me sens comme harcelée à cause du comportement de mon ex-conjoint", avait-elle commencé à déclarer avant de dévoiler une conversation où l'on apprend que le sportif la battait et buvait de l'alcool. "Un homme qui se vante en plus de me lever la main dessus ! Maintenant vous pouvez comprendre pourquoi je me fais soigner !", se désolait-elle.

Sur sa lancée, Emilie Fiorelli poursuivait avec des accusations très graves : "J'ai subi bien plus que de la tromperie. Mais la violence (les coups, morsures, brûlures) stop et en plus de s'en vanter, c'est carrément grave !". Loin de s'arrêter là, elle balançait ensuite sur ses infidélités : "J'ai pu découvrir la personne avec qui j'étais en train de 'ba*ser' (pardon pour la vulgarité) une fille dans son téléphone parce qu'il se filme, c'est marrant apparemment ! J'ai des photos de tout et je savais qu'un jour j'allais péter un câble." Triste histoire...