Emilie Fiorelli publie des messages de la maîtresse de M'Baye Niang, "qu'il aille refiler ses MST ailleurs"

"Je ne supprimerai pas mes stories (...) j'assume totalement mes actes. Je n'agis pas avec impulsivité, ça fait des jours que je me contiens et que je me dis : 'Non Emilie tu ne vas pas faire ça.'" Sauf que j'en ai plein le cul qu'on me parle des mêmes choses et qu'on m'en apprenne encore ", a déclaré Emilie Fiorelli il y a quelques en heures en story Instagram.

La belle blonde qui a participé à Secret Story a publié hier des messages qui visent son ex, le footballeur M'Baye Niang. Le couple qui a eu deux enfants, Louna et Pharrel, a rompu définitivement en juillet 2020 mais deux ans plus tard, la jeune femme continue d'apprendre ce que cet homme lui a fait, et trop c'est trop.

Après avoir divulgué avoir été victime de violence - "coups, morsures, brûlures" -, Emilie s'est épanchée sur ce qui lui fait le plus de mal, le fait que M'Baye Niang se soit vanté de son comportement. "Je vois à quel point j'ai été salie, humiliée et pas respectée. Ca me dégoûte tellement qu'à un moment donné je pète un plomb, je suis humaine", a-t-elle poursuivi. Dans une autre story, elle a fait savoir que la discussion partagée hier avec ses abonnés est issue d'une conversation réalisée avec "une fille que Monsieur a côtoyé, genre en couple avec" alors que pendant ce temps il lui disait qu'elle était "sa vie", "sa femme". "Il se ventait auprès d'une autre de boire et de me lever la main dessus", poursuit-elle. En plus d'avoir été frappée, elle a été trompée. Un sujet, finalement, qui n'est pas le plus grave pour elle. "Balec qu'il me trompait qu'il aille refiler ses MST ailleurs", ironise-t-elle.

Et face aux fans de son ex qui lui en veulent de tout étaler - certains osent même la menacer apparemment - elle a décidé de leur tenir tête et déclare que s'ils continuent à l'intimider ainsi, elle en dira plus encore. Et comme elle l'a déjà fait savoir, elle a entre les mains des photos et des vidéos compromettantes. "Fallait pas réveiller la haine et le mal que je garde en moi", conclut-elle.

De son côté le footballeur reste silencieux...