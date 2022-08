Emilie Fiorelli lisse les cheveux de sa fille Louna et se fait descendre par des internautes

Pas facile d'être maman solo pour Emilie Fiorelli. En plus de devoir gérer l'éducation de ses enfants seule (elle s'est séparée de leur papa, le footballeur M'Baye Niang), la jolie blonde reçoit quotidiennement des insultes sur son mode de vie et sur ses habitudes de maman. Si certains critiquent sa manière d'éduquer ses enfants, d'autres n'hésitent pas à également juger la jeune femme sur des choses extrêmement futiles comme leurs cheveux ou la manière dont Emilie les coiffent.

Récemment, la jeune maman a ainsi été vivement critiquée pour avoir lissé les cheveux de sa petite fille Louna, adorable métisse aux cheveux crépus. Un acte hautement répréhensible selon certains internautes, qui voient là une manière de renier ses racines africaines (son père étant d'origine sénégalaise).

Je fais ce que je veux avec ses cheveux

Agacée et dépitée, la jolie blonde a souhaité recadrer immédiatement tous ceux qui s'amuseraient à juger les coiffures de sa fille Louna. Le 20 août 2022, elle écrit : "Concernant les cheveux de Louna. Je crois que vous n'avez toujours pas compris que je fais ce que je veux avec ses cheveux en tant que maman. Que si elle veut garder un brush à quatre ans cela ne vous regarde pas. Grâce à Dieu elle a un père et une mère du moment qu'on est d'accord pour lui faire plaisir c'est le principal" a-t-elle indiqué, furieuse.

A bouts de nerfs, la maman de Louna (4 ans) et Farrell (2 ans) explique : "Elle adore ses cheveux frisés mais elle n'a pas les cheveux "longs" quand ils sont frisés. Arrêtez de toujours voir les choses du mauvais côté. Et surtout ne me dites plus "c'est de la bienveillance". Ce mot est devenu à la mode pour cracher toujours son venin ou des critiques. Gérez vos enfants comme vous le souhaitez je gère les miens comme je veux".

Ce n'est pas tout. Emilie Fiorelli a également confié recevoir des insultes racistes à l'égard de ses enfants. C'est d'ailleurs sa fille qui s'est attirée des remarques atroces d'une abonnée de sa maman. Déterminée, l'ancienne candidate de télé-réalité a porté plainte et compte bien faire condamner l'internaute concernée.