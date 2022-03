Emilie Fiorelli victime d'un malaise : son fils Farrell s'est mis à "pisser du sang"

Encore sous le choc,Emilie Fiorelli a partagé la mésaventure vécue avec son fils Farrell, qui s'est ouvert le crâne en tombant malencontreusement dans les escaliers. Le 19 mars 2022, sur Instagram, l'ancienne candidate de télé-réalité a dévoilé comment son fils s'était blessé alors qu'elle désirait l'emmener faire du poney avec sa soeur : "Je dis à mon fils, viens maman elle te prépare (...) Entre la salle à manger et le salon, il y a deux marches (...) Il tombe, il tape sa tête contre l'escalier. (...) Au moment où je le ramasse, son front est ouvert et ça se met à pisser du sang (...) J'appelle mon frère, ça coulait comme jamais. Mon fils hurlait (...) Je suis nulle dans ces situations, je me suis sentie mal."

Désemparée et se sentant tomber dans les pommes, elle a également confié avoir fait un malaise en découvrant son fils dans un tel état. "Je me tape un malaise alors que je ne crains pas le sang ça ne m'est jamais arrivé mais vu que c'est mon enfant j'ai pas su gérer", a-t-elle expliqué. Heureusement, son frère présent a rapidement emmené Farrell aux urgences d'Aubagne. Le petit garçon a ensuite eu droit à deux points de suture pour cicatriser sa plaie située au milieu de son front.

Je suis épuisée

Soulagée que son fils soit enfin rétabli, Emilie Fiorelli a poursuivi : "Je suis épuisée, tellement j'ai eu une pression (...) Ma mère m'a dit relativise, les cicatrices ça donne du charme." Comparant désormais son fils à Harry Potter, la jolie blonde a même plaisanté sur la cicatrice que pourrait avoir le petit garçon et qui le ferait ressembler à celle du célèbre sorcier de Poudlard.

Pour rappel, Emilie Fiorelli est maman de Louna (3 ans) et Farrell (1 an), fruits de son amour avec le footballeur M'Baye Niang. Après plusieurs séparations et réconciliations, le couple s'est définitivement séparé à la fin de l'année 2021. "Je n'étais plus amoureuse... (...) À force d'usure, d'abus, j'ai fini par me détacher et me faire une raison. Aujourd'hui, je suis heureuse comme ça", avait confié sur ses réseaux sociaux l'ancienne gagnante de Secret Story (2016).