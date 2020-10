Emilie Fiorelli méconnaissable : portrait de famille ensanglanté avec Louna et Farrell

Emilie Fiorelli , sorcière des temps modernes ? L'ex-gagnante de Secret Story a partagé une nouvelle photo de famille spéciale sur Instagram. Une semaine avant Halloween, la jolie Marseillaise et ses deux enfants ont déjà enfilé leurs costumes. Déguisée en sorcière, Emilie porte une perruque de longs cheveux noirs ainsi qu'une robe blanche tachée de sang. Effrayante (mais craquante), Louna (2 ans) porte quant à elle une petite robe noire et la même perruque que sa maman. De son côté, Farrell (né le 22 août 2020) est habillé d'un déguisement de squelette. En légende, l'ex du footballeur M'Baye Niang a écrit : "HALLOWEEN (avec un peu d'avance) Les ballerines c'est cadeau. La tête de Louna aussi". Alors, les ballerines seraient-elles l'accessoire le plus terrifiant de ce costume ? Possible.

Fans du nouveau look de l'ancienne candidate de télé-réalité, les internautes ont vite réagi. "Waouh tellement réaliste j'ai la chair de poule" écrit un abonné, "Ah oui là vous êtes vraiment effrayante. Trop mignonne la petite Louna dans son costume" ajoute un follower tandis qu'un autre internaute juge "Excellent" le maquillage d'Emilie. Un autre abonné a également ajouté sa petite touche, le frère jumeau d'Emilie, Loïc. Taquin vis-à-vis des placements produits de sa soeur (notamment sa promotion de culottes menstruelles) il a commenté : "Avec les culottes dont tu fais la pub, t'aurais pas eu ces fuites..." Charmant !